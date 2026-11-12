‘कायर और कमजोर सरकार है’, कुलगाम हमले पर पप्पू यादव का केंद्र पर हमला

Pappu Yadav on Kulgam Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में CRPF पोस्ट पर हुए हमले को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पिछले वर्षों में हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में छोटे-बड़े 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद सरकार की ओर से पर्याप्त जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जवानों की जान जा रही है और सरकार चुप है।