भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में RJD सांसद सुधाकर सिंह को मिला कानूनी नोटिस, बोले- सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा मामला

बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून 2026 को 28 वर्षीय भरत तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक, भरत ने हथियार के साथ पुलिस टीम को चुनौती दी और फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। वहीं, भरत के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्होंने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस ने उन पर गोली चलाई। इस घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे और परिवार की शिकायत पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की जांच के दौरान एक STF कांस्टेबल को गिरफ्तार भी किया गया और बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए।