‘बिहार में क्राइम हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं’, CM सम्राट चौधरी के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना

बिहार के मधुबनी में पुलिसकर्मी की गोली से एक ग्रामीण की मौत के मामले पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप हैं और वह घटना के बाद से फरार है, तो उसे पकड़ने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तेजस्वी ने यह भी पूछा कि आरोपी अधिकारी की गिरफ्तारी होगी या उसका एनकाउंटर किया जाएगा?