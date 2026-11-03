नेहा बोरा के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, बोले- ‘कांग्रेस को तय करना चाहिए कि वह कैसा समाज चाहती है’

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे लोग सत्ता परिवर्तन का समर्थन भी करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सेना का दुरुपयोग करके सत्ता परिवर्तन कराया जाता है। चिराग ने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस ऐसी सोच रखने वाले लोगों को अपना चेहरा बनाती है, तो पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह ऐसा समाज और देश चाहती है, जहां लोग आपस में लड़ें या फिर सद्भाव और भाईचारे के साथ रहें।