Bihar News: जमीन बेचने को लेकर घर में हुआ ऐसा विवाद, एक ही परिवार के चार लोगों ने खाया जहर, तीन की मौत

Bihar News: बिहार के वैशाली जिले में जमीन बेचने को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने एक परिवार को उजाड़ दिया। गोरौल थाना क्षेत्र के प्रेमराज गांव में एक ही परिवार के चार सदस्यों ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। इस घटना में सास, बहू और एक पोते की मौत हो गई, जबकि पोती की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है।