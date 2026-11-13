Bihar News: जमीन बेचने को लेकर घर में हुआ ऐसा विवाद, एक ही परिवार के चार लोगों ने खाया जहर, तीन की मौत

वैशाली के प्रेमराज गांव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत के बाद घटनास्थल पर मौजूद पुलिस की टीम। (फोटो सोर्स-IANS)
Bihar News: बिहार के वैशाली जिले में जमीन बेचने को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने एक परिवार को उजाड़ दिया। गोरौल थाना क्षेत्र के प्रेमराज गांव में एक ही परिवार के चार सदस्यों ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। इस घटना में सास, बहू और एक पोते की मौत हो गई, जबकि पोती की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, परिवार में जमीन बेचने को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। परिवार का बेटा राहुल लगातार जमीन बेच रहा था। इस बात को लेकर घर के दूसरे सदस्य परेशान थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार को राहुल फिर जमीन बेचकर घर से चला गया। इसके बाद परिवार में तनाव और बढ़ गया।
बताया जा रहा है कि राहुल के जमीन बेचने को लेकर परिवार में पहले से ही नाराजगी थी। गुरुवार को उसके घर से जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। इसी बीच परिवार के चार सदस्यों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान सास, बहू और पोते की मौत हो गई। वहीं पोती की हालत गंभीर बनी हुई है।
इस घटना में परिवार की तीन पीढ़ियों के लोगों की जान चली गई। घटना की खबर फैलते ही प्रेमराज गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। जिस घर में कुछ समय पहले तक परिवार के लोग साथ रहते थे, वहां अब मातम पसरा है। पोती की गंभीर हालत को देखते हुए परिवार के लोग उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं।
घटना की जानकारी मिलने के बाद गोरौल थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआती जानकारी में जमीन बेचने को लेकर पारिवारिक विवाद को इसकी वजह माना जा रहा है। पुलिस यह पता लगा रही है कि परिवार में विवाद किस बात को लेकर बढ़ा और चारों सदस्यों ने किन हालात में जहरीला पदार्थ खाया। पुलिस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है।
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पटना
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