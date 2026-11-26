नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नई दिशा की उम्मीद जगाई है। यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा थी, और इसने कई महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं कि भारत–नेपाल संबंध अब केवल पारंपरिक नहीं, बल्कि विकास और रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ सकते हैं।
राजकीय स्वागत और औपचारिक शुरुआत
प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने 22–23 नवंबर 2026 को भारत का राजकीय दौरा किया, जो उनके पदभार ग्रहण करने के बाद भारत की पहली यात्रा थी। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया, उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी उनसे मुलाकात की।
विकास और कनेक्टिविटी पर फोकस
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई आयामों पर चर्चा की—विकास, ऊर्जा, जल, तकनीक, खेल और कनेक्टिविटी शामिल हैं। इस दौरान अयोध्या–जनकपुर के बीच सरयू–कमला एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ हुआ, और नेपाल में नए इंटर-कोरिडोर प्वाइंट्स (आईसीपी) जैसे बानबासा, भैरहवा, सुनौली और डोढारा–चांदनी में प्रगति की आधारशिला रखी गई।
आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता
प्रधानमंत्री शाह ने नेपाल में अगस्त में आई रासुवा–भोतेकोशी बाढ़ के बाद भारत द्वारा दी गई सहायता की सराहना की। यह बाढ़ नेपाल में भारी तबाही लेकर आई थी, और भारत ने तत्काल राहत और तकनीकी सहयोग प्रदान किया था।
राजनीतिक बदलाव और कूटनीतिक स्वर
बालेन्द्र शाह, जो एक पूर्व रैपर और युवा आंदोलन के नेता हैं, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने शुरुआत में विदेश यात्राओं से दूरी बनाए रखी और केवल राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री स्तर की मुलाकातों को ही प्राथमिकता दी। इस यात्रा ने उनके “प्रो-नेपाल” रुख को “प्रो-भारत” या “प्रो-चीन” से अलग रखते हुए, विकास-केंद्रित कूटनीति की दिशा में बदलाव दर्शाया है।
सीमा विवाद और भू-राजनीतिक संवेदनशीलता
हालांकि यात्रा का एजेंडा व्यापक था, लेकिन सीमा विवाद-विशेषकर कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख जैसे क्षेत्रों को लेकर—एक चुनौती बना रहा। शाह ने पहले कहा था कि भारत और नेपाल दोनों ने एक-दूसरे की भूमि पर कब्जा किया है और इस मुद्दे में चीन और यूके को शामिल करने का सुझाव दिया था, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया था। इस यात्रा ने इस संवेदनशील मुद्दे को सीधे हल नहीं किया, लेकिन कूटनीतिक संवाद की राह अवश्य खोली।
क्या बदल सकता है-भारत और आपके लिए असर
यह यात्रा संकेत देती है कि भारत–नेपाल संबंध अब केवल पारंपरिक मित्रता नहीं, बल्कि आपसी विकास, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और तकनीकी साझेदारी पर आधारित हो सकते हैं। रेल, सड़क, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग से दोनों देशों के आम नागरिकों को लाभ मिलेगा-चाहे वह व्यापार हो, यात्रा हो या बुनियादी सुविधाएं।
इसके अलावा, नेपाल की युवा नेतृत्व वाली सरकार का विकास-केंद्रित रुख भारत के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार बनने की राह खोलता है। यह भारत की “पड़ोस पहले” नीति को नए आयाम दे सकता है।
आगे क्या देखना चाहिए
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह यात्रा केवल औपचारिकता तक सीमित रहेगी, या इसके बाद भारत और नेपाल के बीच ठोस परियोजनाओं और समझौतों की श्रृंखला शुरू होगी। सीमा विवाद, ऊर्जा साझेदारी, रेल और सड़क कनेक्टिविटी, और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं-यह तय करेगा कि यह यात्रा कितनी प्रभावशाली रही। इस यात्रा ने एक नई शुरुआत की नींव रखी है। अब अगला कदम यह तय करेगा कि यह नींव कितनी मजबूत और दीर्घकालिक होगी।