क्या बदल सकता है-भारत और आपके लिए असर

यह यात्रा संकेत देती है कि भारत–नेपाल संबंध अब केवल पारंपरिक मित्रता नहीं, बल्कि आपसी विकास, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और तकनीकी साझेदारी पर आधारित हो सकते हैं। रेल, सड़क, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग से दोनों देशों के आम नागरिकों को लाभ मिलेगा-चाहे वह व्यापार हो, यात्रा हो या बुनियादी सुविधाएं।

इसके अलावा, नेपाल की युवा नेतृत्व वाली सरकार का विकास-केंद्रित रुख भारत के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार बनने की राह खोलता है। यह भारत की “पड़ोस पहले” नीति को नए आयाम दे सकता है।