मैं हेमंत पांडेय, पत्रकार, लेखक एवं मीडिया विशेषज्ञ हूँ। मुझे प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में 16 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में मैं राजस्थान पत्रिका समूह में कंटेंट स्ट्रैटेजी एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। Mass Communication में पीएचडी के साथ मैंने मीडिया, स्वास्थ्य एवं संचार के क्षेत्र में अकादमिक और शोधपरक योगदान दिया है। मेरी पुस्तक 'Media.AI' (BlueRose Publication, London–New Delhi) मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदलते परिदृश्य पर केंद्रित है। मेरे कई शोधपत्र, पुस्तकें एवं शोध अध्याय भी प्रकाशित हो चुके हैं।