दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत होते ही जहरीली हवा, बढ़ता AQI और सांस संबंधी बीमारियां चर्चा में आ जाती हैं। अब वायु प्रदूषण को लेकर एक और चिंताजनक तथ्य सामने आया है। दिल्ली के चार प्रमुख सरकारी अस्पतालों से मिले RTI आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2020 से जुलाई 2026 के बीच तीन अस्पतालों में फेफड़ों के कैंसर के 6,581 मामले दर्ज किए गए। वहीं, चार अस्पतालों में इस बीमारी से 913 मौतें दर्ज की गईं। यह आंकड़ा केवल सांस की तकलीफ या खांसी तक सीमित नहीं, बल्कि प्रदूषण के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।