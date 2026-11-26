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दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत होते ही जहरीली हवा, बढ़ता AQI और सांस संबंधी बीमारियां चर्चा में आ जाती हैं। अब वायु प्रदूषण को लेकर एक और चिंताजनक तथ्य सामने आया है। दिल्ली के चार प्रमुख सरकारी अस्पतालों से मिले RTI आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2020 से जुलाई 2026 के बीच तीन अस्पतालों में फेफड़ों के कैंसर के 6,581 मामले दर्ज किए गए। वहीं, चार अस्पतालों में इस बीमारी से 913 मौतें दर्ज की गईं। यह आंकड़ा केवल सांस की तकलीफ या खांसी तक सीमित नहीं, बल्कि प्रदूषण के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब फेफड़ों का कैंसर केवल धूम्रपान करने वालों की बीमारी रह गया है? क्या वर्षों तक प्रदूषित हवा में सांस लेना भी कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है? और क्या कुछ सावधानियां अपनाकर इस खतरे को कम किया जा सकता है?
RTI से मिली जानकारी के अनुसार, AIIMS, राम मनोहर लोहिया अस्पताल (RML) और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (DSCI) में जनवरी 2020 से जुलाई 2026 के बीच कुल 6,581 लंग कैंसर के मामले दर्ज हुए।
इनमें AIIMS में 4,860, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 1,613 और RML अस्पताल में 108 मामले सामने आए। AIIMS ने मार्च 2026 तक के आंकड़े दिए, जबकि अन्य संस्थानों के आंकड़ों की अवधि अलग-अलग है। सफदरजंग अस्पताल ने कुल मरीजों की संख्या नहीं दी, लेकिन इस अवधि में 393 मौतों की जानकारी दी। चारों अस्पतालों में दर्ज मौतों की संख्या 913 रही।
दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 351 महिलाओं को फेफड़ों का कैंसर होने की जानकारी भी सामने आई। वर्ष 2021 में दो बच्चों में भी इस बीमारी का पता चला था।
हालांकि, इन आंकड़ों को दिल्ली में कैंसर के कुल मामलों या प्रदूषण से हुई मौतों का आंकड़ा नहीं माना जा सकता। ये केवल चुनिंदा अस्पतालों में दर्ज मामले हैं। इन अस्पतालों में दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों के मरीज भी इलाज कराने आते हैं। इसलिए यह कहना भी सही नहीं होगा कि सभी 6,581 मामले प्रदूषण के कारण हुए। लेकिन ये आंकड़े बीमारी के बढ़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ की गंभीरता जरूर दिखाते हैं। NDTV+2
अब तक आम धारणा रही है कि फेफड़ों का कैंसर मुख्य रूप से धूम्रपान करने वालों को होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तंबाकू सेवन इस बीमारी का एक बड़ा जोखिम कारक है। लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि धूम्रपान नहीं करने वाले लोग भी इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं।
इसके पीछे वायु प्रदूषण, घर के अंदर लकड़ी या कोयले के धुएं का संपर्क, दूसरे व्यक्ति के धुएं (पैसिव स्मोकिंग), कुछ व्यावसायिक रसायनों और आनुवंशिक कारणों की भूमिका हो सकती है।
इंडियन एक्सप्रेस की 26 नवंबर 2026 की रिपोर्ट में छाती रोग विशेषज्ञ डॉ. अरविंद कुमार के हवाले से बताया गया है कि उनके अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के लगभग आधे मरीज ऐसे हैं, जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया। उनके मुताबिक, अब 20 और 30 वर्ष की उम्र के मरीज भी सामने आ रहे हैं। हालांकि, यह एक विशेषज्ञ के चिकित्सकीय अनुभव पर आधारित आंकड़ा है, इसे पूरे देश की स्थिति का प्रतिनिधि आंकड़ा नहीं समझना चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (IARC) ने बाहरी वायु प्रदूषण और उसमें मौजूद पार्टिकुलेट मैटर को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी (Group 1 carcinogen) माना है। इसका अर्थ है कि इनके कैंसर पैदा करने के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्रदूषित हवा में सांस लेने वाला हर व्यक्ति कैंसर का मरीज बन जाएगा, बल्कि लंबे समय तक संपर्क जोखिम बढ़ा सकता है। The Indian Express+2
वायु प्रदूषण में PM10 और PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण सबसे ज्यादा चिंता का विषय हैं। PM2.5 का मतलब ऐसे कणों से है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं। कुछ कण फेफड़ों की बाधा पार करके रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं।
इनका असर केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, PM2.5 जैसे सूक्ष्म कणों का लंबे समय तक संपर्क सांस संबंधी बीमारियों, हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों के कैंसर का जोखिम बढ़ाता है। WHO ने 2021 में PM2.5 के लिए वार्षिक औसत वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश 5 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर निर्धारित किया था। यह स्वास्थ्य आधारित दिशानिर्देश है, कानूनी सीमा नहीं। World Health Organization+2
इसका संबंध शरीर में होने वाली एक जटिल प्रक्रिया से है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेता है तो PM2.5 के साथ मौजूद कुछ हानिकारक रासायनिक तत्व और कण फेफड़ों में पहुंचते हैं। इससे वहां लगातार सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव की स्थिति बन सकती है।
लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहने पर कोशिकाओं के सामान्य कामकाज और उनके DNA को नुकसान पहुंच सकता है। कोशिकाओं में होने वाले कुछ बदलाव कैंसर के विकास में योगदान दे सकते हैं।
ध्यान देने वाली बात यह है कि कैंसर एक दिन या कुछ सप्ताह के प्रदूषण से नहीं होता। इसमें लंबे समय तक संपर्क, उम्र, आनुवंशिक प्रवृत्ति, धूम्रपान, अन्य पर्यावरणीय कारक और व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति जैसे कई पहलू शामिल होते हैं।
इसीलिए प्रदूषण को कैंसर का एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक माना जाता है, लेकिन किसी एक मरीज में बीमारी का कारण केवल प्रदूषण था, यह साबित करना हमेशा संभव नहीं होता।
फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआती अवस्था में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते। कई बार मरीज सामान्य खांसी, सर्दी या संक्रमण समझकर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
इन लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है:
इन लक्षणों का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति को कैंसर ही है। लेकिन लगातार बने रहने पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। विशेष रूप से खांसी में खून आने पर जल्द चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।
प्रदूषण को पूरी तरह नियंत्रित करना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर इसके संपर्क को कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, बचाव के लिए कुछ सावधानियां उपयोगी हो सकती हैं।
एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रदूषण के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को CT स्कैन कराने की जरूरत नहीं होती। फेफड़ों के कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए Low Dose CT का इस्तेमाल चुनिंदा उच्च जोखिम वाले लोगों में किया जाता है। किसे यह जांच करानी चाहिए, इसका फैसला चिकित्सक को उम्र, धूम्रपान के इतिहास और अन्य जोखिमों के आधार पर करना चाहिए।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए व्यक्तिगत सावधानियों के साथ सरकारी और संस्थागत स्तर पर भी ठोस प्रयास जरूरी हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण स्थलों की धूल, कचरा जलाना और आसपास के राज्यों से आने वाला प्रदूषण मिलकर समस्या को गंभीर बनाते हैं।
इसके लिए सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी और कचरा जलाने पर प्रभावी रोक जैसे कदम जरूरी हैं। दिल्ली-एनसीआर के सभी शहरों को मिलकर क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति बनानी होगी।
इसके साथ ही अस्पतालों में कैंसर के मामलों का बेहतर रिकॉर्ड, मरीजों की उम्र, धूम्रपान की आदत और प्रदूषण के संपर्क से जुड़ा डेटा जुटाना भी जरूरी है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों में फेफड़ों के कैंसर के मामले कितने हैं और उनके पीछे कौन से जोखिम कारक जिम्मेदार हैं।
दिल्ली में छह वर्षों के दौरान सरकारी अस्पतालों में दर्ज 6,581 लंग कैंसर के मामले और 913 मौतें एक गंभीर चेतावनी हैं। हालांकि इन सभी मामलों को प्रदूषण से जोड़ना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय शोध यह स्पष्ट कर चुके हैं कि लंबे समय तक जहरीली हवा में सांस लेना फेफड़ों के कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ाता है।
सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि सांस लेना किसी की व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि जीवन की अनिवार्यता है। धूम्रपान से बचा जा सकता है, लेकिन प्रदूषित हवा से पूरी तरह बचना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है।
इसलिए स्वच्छ हवा को केवल मौसमी अभियान या पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा मानकर नहीं देखा जा सकता। यह बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल है। दिल्ली को अब प्रदूषण नियंत्रण के लिए तात्कालिक उपायों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक नीति अपनानी होगी। क्योंकि जहरीली हवा का असर केवल आज की सांसों पर नहीं, आने वाली पीढ़ियों की सेहत पर भी पड़ सकता है।