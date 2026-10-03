Banda hooch tragedy : मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शराब त्रासदी में मौतों का आंकड़ा छुपाया, 40 से ज्यादा मौतों का दावा, देखें पूरी सूची

Banda hooch tragedy : बंडा शराब त्रासदी में प्रशासन के अधिकृत मौके के आंकड़े किसी को भी हजम नहीं हो रहे हैं। प्रशासन जहरीली शराब त्रासदी में सिर्फ 20 लोगों की मौत ही मान रहा है। इधर बंडा विधानसभा के पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी का कहना है कि त्रासदी में कम से कम 45 मौतें हुईं हैं। 40 मृतकों के तो पीएम भी हुए, जो जहरीली शराब सेवन से हताहत हुए थे। इसके बावजूद प्रशासन और सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही है।