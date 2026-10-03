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Patrika Special News

Banda hooch tragedy : मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शराब त्रासदी में मौतों का आंकड़ा छुपाया, 40 से ज्यादा मौतों का दावा, देखें पूरी सूची

Banda hooch tragedy : मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के शराब माफियाओं ने मिलकर जहरीली शराब बनाई थी, जिसके पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन सिर्फ 20 मौतों की बात कह रही है जबकि कांग्रेस 40 से ज्यादा मौतों के दावे कर रही है। न्यायिक आयोग मामले की जांच करेगा, जिसकी रिपोर्ट तीन महीने में आएगी। इस बारे में विस्तार से पढ़िए अभिलाष तिवारी की रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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अभिलाष तिवारी

Oct 03, 2026

liquor death in MP

जहरीली शराब से मौत (Photo: Rajasthan Patrika, Designed: ChatGpt)

Banda hooch tragedy : बंडा शराब त्रासदी में प्रशासन के अधिकृत मौके के आंकड़े किसी को भी हजम नहीं हो रहे हैं। प्रशासन जहरीली शराब त्रासदी में सिर्फ 20 लोगों की मौत ही मान रहा है। इधर बंडा विधानसभा के पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी का कहना है कि त्रासदी में कम से कम 45 मौतें हुईं हैं। 40 मृतकों के तो पीएम भी हुए, जो जहरीली शराब सेवन से हताहत हुए थे। इसके बावजूद प्रशासन और सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही है।

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