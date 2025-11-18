80 की उम्र में भी फिट और एक्टिव: ऑलिव ऑयल, CocoaVia और डेली एक्सरसाइज… नोर्मा कमाली ने बताए लंबी उम्र के राज

कामाली खिलखिलाकर बोलीं, ''ये AI है, है ना मजेदार?' AI को लेकर मजा शायद ही किसी के दिमाग में आता है। लेकिन कामाली से बात करते हुए ये बात अजीब नहीं लगी। उनकी ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास और उनका स्टाइल सब कुछ उम्र को मात देता हुआ लगता है। और हां, AI को लेकर उनका स्टाइलिश अंदाज, किसी भी टेक एंटरप्रेन्योर जैसे एलन मस्क से कहीं ज्यादा अपनापन लिए हुए लगता है।