80 की उम्र में भी फिट और एक्टिव: ऑलिव ऑयल, CocoaVia और डेली एक्सरसाइज… नोर्मा कमाली ने बताए लंबी उम्र के राज

Norma Kamali Fitness Routine
Norma Kamali Fitness Routine: न्यूयॉर्क के एक मॉडर्न स्टूडियो में 80 वर्षीय फैशन डिजाइनर नोर्मा कमाली चमकती स्क्रीन के सामने खड़ी थीं। स्क्रीन पर मॉडल्स चल रही थीं, घूम रही थीं, मुस्कुरा रही थीं जैसे किसी रैंप शो में। लेकिन असल में वे मॉडल हिल भी नहीं रहीं थीं। उन्हें सिर्फ फोटो के तौर पर शूट किया गया था और बाद में AI की मदद से उनमें मूवमेंट जोड़ा गया।
कामाली खिलखिलाकर बोलीं, ''ये AI है, है ना मजेदार?' AI को लेकर मजा शायद ही किसी के दिमाग में आता है। लेकिन कामाली से बात करते हुए ये बात अजीब नहीं लगी। उनकी ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास और उनका स्टाइल सब कुछ उम्र को मात देता हुआ लगता है। और हां, AI को लेकर उनका स्टाइलिश अंदाज, किसी भी टेक एंटरप्रेन्योर जैसे एलन मस्क से कहीं ज्यादा अपनापन लिए हुए लगता है।
अब सवाल ये है कि आखिर 80 साल की उम्र में भी ये चमक, फिटनेस, ये जोश कहां से आता है? चलिए उन्हीं के बताए गए तरीके से जानते हैं।
कमाली का मानना है कि वह AI जो लोगों को घंटों फोन में उलझाए रखता है और वह AI जो किसी कलाकार की कल्पना को आगे बढ़ाता है, दोनों में जमीन-आसमान का फर्क है।
वो पिछले कई सालों से मैगजीन इंटरव्यूज, पॉडकास्ट और अपनी 2024 की FIT ग्रेजुएशन स्पीच (जहां वे 1964 में ग्रेजुएशन के 60 साल बाद लौटी थीं) हर जगह यही बात दोहराती रही हैं।
2023 में उन्होंने MIT से जनरेटिव AI पर एक ऑनलाइन कोर्स किया। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसा बंद-लूप AI मॉडल बनाया, जिसमें 1967 में उनके करियर की शुरुआत से लेकर उनका मशहूर ‘स्लीपिंग-बैग कोट’ और उनकी सभी नई कलेक्शन्स का पूरा डेटा शामिल किया गया।
उनका कहना है, ''ये AI मेरे लिए एक क्रिएटिव पार्टनर है। और ब्रांड तब तक चलेगा, जब तक लोग प्रॉम्प्ट लिखते रहेंगे।''
जब उनसे पूछा गया कि क्या ये अमरता में दिलचस्पी जैसा है, तो उन्होंने तुरंत कहा, ''बिल्कुल! मैं 120 साल तक जीना चाहती हूं और मैं रोज इस पर काम करती हूं।'' और सच कहूं तो कुछ मिनटों की बातचीत के बाद ये बात मान लेना आसान है।
कभी पढ़ा था कि कमाली ऑलिव ऑयल की छोटी बोतल साथ लेकर चलती हैं और दिनभर घूंट-घूंट पीती रहती हैं। लेकिन उन्होंने खुद इस मिथक को तोड़ दिया।
वे बोतल से सिप नहीं लेतीं, लेकिन लगभग हर मील में ऑलिव ऑयल जरूर होता है। सलाद, खाना, पॉपकॉर्न सब चीज में इस्तेमाल करती हैं।
वो मुस्कुराकर कहती हैं, ''मेरी मां लेबनानी थीं और पिता बास्क, मेरी चॉइस ही क्या थी!''
हफ्ते में तीन बार उनके ऑफिस में ट्रेनर्स आते हैं। कभी मेडिटेशन, कभी तेज वर्कआउट सब शामिल है। ये अनिवार्य नहीं है लेकिन स्टाफ खुशी से हिस्सा लेता है। कमाली बताती हैं, ''हम सब जमकर एक्सरसाइज करते हैं।''
ऑफिस के अलावा भी वे योग और वेट ट्रेनिंग करती हैं। इंटरव्यू के वक्त उन्होंने कहा, ''मैं आज दोपहर के एक बजे तक चार घंटे वेट ट्रेनिंग कर चुकी हूं।''
अगर किसी को एक्सरसाइज पसंद नहीं? इसके जवाब पर उन्होंने कहा, जो चीज सबसे ज्यादा नापसंद हो, वही सबसे ज्यादा जरूरी है।''
हर सुबह वह कोको पाउडर को गर्म पानी में घोलकर बनी कोकोविया ड्रिंक पीती हैं। हार्वर्ड की स्टडी इसे दिल के लिए अच्छा मानती है, लेकिन रोज दो सर्विंग की जरूरत होती है।
कमाली कहती हैं, ''आप इसमें शानदार पाउडर क्रीमर मिला सकते हैं। और ये बेहद स्वादिष्ट ड्रिंक है।''
उनका नियम सीधा है, ''अगर आप बूढ़ा होना चाहते हैं सिगरेट और शराब पीजिए।'' शराब छोड़ना उनके लिए आसान था क्योंकि उन्हें पीते ही छींक या खांसी होने लगती थी। वह हंसकर कहती हैं ''बहुत किस्मत वाली हूं।''
65 साल की उम्र में कमाली को अपना साथी मार्टी एडेलमैन मिलें, जो पेशे से वकील हैं। कमाली ज्योतिष पर भरोसा करती हैं और उन्हें हमेशा कहा गया था कि कर्क राशि वालों को मिथुन से दूर रहना चाहिए। लेकिन किस्मत से उनका सोलमेट ही मिथुन निकला। उनके साथ एक और प्यारा साथी भी छोटा कुत्ता भी है, जिसका नाम वॉली है।
जब उन्होंने पूछा कि क्या मेरे पास कोई पालतू है? और मैंने बताया कि मैंने 19 साल तक बिल्ली पाली है तो वो हंसकर बोलीं ''क्या बिल्लियां भी गिनी जाती हैं?''
कमाली साल में दो बार अपना पूरा स्वास्थ्य जांच करवाती हैं। इसमें ब्लड टेस्ट से लेकर MRI तक सब शामिल होता है। उनका कहना है कि इसके लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं, यह सारी जांचें यहां भी आसानी से हो सकती हैं। टेस्ट के नतीजों के मुताबिक उनकी ''बायोलॉजिकल उम्र'' सिर्फ 53 साल है जबकि उनकी असली उम्र 80 साल है।
वे ओरा रिंग भी पहनती हैं, जो दिल की धड़कन, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर और हार्ट रेट में होने वाले बदलाव जैसी चीजों को ट्रैक करती है।
जब पूछा गया कि कभी-कभी इसे पहनकर शर्म आती है? क्योंकि कुछ पॉडकास्ट्स में इसका मजाक बनाया गया है तो उन्होंने तुरंत कहा, ''अरे! इसे फख्र से पहनो। हर पल एंजॉय करो।''
नोर्मा कमाली की कहानी सिर्फ फैशन तक सीमित नहीं है। AI, फिटनेस, हेल्थ और अपनी उम्र से कहीं आगे की सोच ये सब मिलकर उन्हें एक जीवंत उदाहरण बनाते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। और शायद सच में 120 तक जीने का उनका इरादा बिल्कुल मुमकिन लगता है।
(वाशिंगटन पोस्ट का यह आलेख पत्रिका.कॉमपर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है)
