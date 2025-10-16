Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

मिट्टी की दीवारों से पक्के आशियाने तक का सफर, दुलारी मनाएंगी पक्के घर में पहली दिवाली

PM awas yojana: दुलारी बाई की प्रेरणादायक कहानी, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का घर पाकर पहली बार दिवाली खुशियों के साथ मनाई।

2 min read

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 16, 2025

PM awas yojana (Photo source- Patrika)

PM awas yojana (Photo source- Patrika)

PM awas yojana: कभी बारिश की बूंदों से टपकती छत और मिट्टी की दीवारों के बीच जिंदगी गुज़ारने वाली दुलारी बाई के चेहरे पर इस बार दीपावली की रौनक कुछ अलग ही है। वजह भी खास है— इस बार दुलारी अपनी पहली दिवाली पक्के घर में मनाने जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला ये नया घर सिर्फ ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, आत्मनिर्भरता और उम्मीद की कहानी है। बरसों की परेशानियों के बाद अब उनके जीवन में सचमुच ‘रोशनी’ आई है।

PM awas yojana: ये है दुलारी बाई की पहली दिवाली…

पक्के घर की पहली दिवाली, दुलारी बाई ने कहा अब जीवन हुआ रोशन कभी बारिश की बूंदों से टपकती छत और मिट्टी की दीवारों के बीच जीवन गुज़ार रही बिलासपुर के धुरीपारा मंगला की दुलारी बाई के जीवन में एक बड़ी खुशहाली तब आई, जब प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत उनका पक्का आशियाना बना। इस बार वे पहली बार अपने पक्के घर में दिवाली मनाएंगी इससे उनके त्यौहार का उत्साह दुगुना हो जाएगा। योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताया है।

नया घर न केवल सुरक्षा का प्रतीक

धुरीपारा मंगला की दुलारी अपने परिवार के साथ वर्षों से एक कच्चे घर में रह रही थीं। बरसात के दिनों में घर में पानी भर जाता था और दीवारों पर नमी से होने से रहना मुश्किल हो जाता था। आमदनी इतनी नहीं थी कि पक्का घर बनवा सकें ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उन्हें सरकारी सहायता मिली।

दुलारी बाई के पति स्वयं राज मिस्त्री हैं उन्होंने स्वयं अपना मजबूत घर बना लिया है। उनका नया घर न केवल सुरक्षा का प्रतीक है बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। (PM Awas Yojana success story) इस बार वे पहली बार अपने पक्के घर में दिवाली मनाएंगी ये उनके लिए बड़ी खुशी है।

घर में बिजली, पानी और शौचालय की मुश्किलों से मिली निजात

PM awas yojana: दुलारी खुश होकर बताती हैं कि अब बच्चों के लिए एक अलग कमरा है, रसोई साफ-सुथरी है और बरसात का डर खत्म हो गया है। घर में बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा ने उनके जीवन को आसान बना दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Narendra Modi Yojana) (शहरी) से कई गरीब परिवारों को लाभ मिला है, जिससे उन्हें कच्चे घर की मुश्किलों से निजात मिली है।

Hindi News / Patrika Special / मिट्टी की दीवारों से पक्के आशियाने तक का सफर, दुलारी मनाएंगी पक्के घर में पहली दिवाली

