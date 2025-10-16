मिट्टी की दीवारों से पक्के आशियाने तक का सफर, दुलारी मनाएंगी पक्के घर में पहली दिवाली

पक्के घर की पहली दिवाली, दुलारी बाई ने कहा अब जीवन हुआ रोशन कभी बारिश की बूंदों से टपकती छत और मिट्टी की दीवारों के बीच जीवन गुज़ार रही बिलासपुर के धुरीपारा मंगला की दुलारी बाई के जीवन में एक बड़ी खुशहाली तब आई, जब प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत उनका पक्का आशियाना बना। इस बार वे पहली बार अपने पक्के घर में दिवाली मनाएंगी इससे उनके त्यौहार का उत्साह दुगुना हो जाएगा। योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताया है।