भारत में किस नस्ल के कुत्ते सबसे ज्यादा पाले जाते हैं? जानिए पॉपुलर डॉगीज की रेंज, आदतें और ज़रूरी बातें

Popular dog breeds in India: अमेरिका में लगभग हर दूसरे घर में एक पालतू कुत्ता मिल जाता है। भारत, चीन, रूस, अर्जेंटीना, और जर्मनी जैसे देशों में भी अब पालतू कुत्ते पालने का रुझान (Popular dog breeds India) बढ़ रहा है। खासकर शहरों में लोग अकेलेपन और स्ट्रेस से बचने के लिए कुत्ते पालते हैं। आम तौर पर अमेरिका, ब्राज़ील, जापान, और यूनाइटेड किंगडम जैसे विकसित देशों में कुत्ते पालना आम बात है। यहाँ लोग अपने कुत्तों को परिवार का सदस्य मानते हैं और उनके लिए बीमा, हेल्थकेयर, डॉग डे-केयर और स्पा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। हालांकि भारत में अभी भी एक बड़ा हिस्सा आवारा कुत्तों का है और पालतू संस्कृति विकसित हो रही है। आज हालत यह है कि भारत में अब पहले से कहीं ज्यादा लोग पालतू कुत्ते पालना ( Best family dogs India) पसंद कर रहे हैं। खासकर शहरी परिवारों में डॉग्स (Urban dog breeds India) को एक परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता है। कुत्ते पालना सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि अब ये लोगों की सुरक्षा, साथ और भावनात्मक जुड़ाव का हिस्सा बन गया है।
भारत में इन डॉगीज की नस्लें (Dog Breeds) सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं:
मिज़ाज: मिलनसार, वफादार और बच्चों के लिए सुरक्षित।
कीमत: ₹8,000 से ₹20,000 तक।
खाना: दूध, चिकन, चावल, ड्राई डॉग फूड।
खासियत: कम आक्रामक, जल्दी सीखने वाले
मिज़ाज : अलर्ट, इंटेलिजेंट, गार्ड डॉग के लिए बेहतरीन
कीमत: ₹15,000 से ₹40,000 तक
खाना: मांसाहारी डाइट, हाई प्रोटीन फूड
खासियत: पुलिस और आर्मी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है
मिज़ाज : शांत, क्यूट और घर के लिए आदर्श
कीमत: ₹7,000 से ₹20,000
खाना: सॉफ्ट डॉग फूड, सब्जियां, अंडा
खासियत: छोटे फ्लैट या अपार्टमेंट के लिए परफेक्ट
मिज़ाज : स्लो मूविंग लेकिन प्रोटेक्टिव
कीमत: ₹20,000 से ₹50,000 तक
खाना: उबला चिकन, ओट्स, हाई फैट डाइट
खासियत: लो मेंटेनेंस, बच्चों के लिए सुरक्षित
मिज़ाज : एक्टिव, इंडिपेंडेंट और एनर्जेटिक
कीमत: ₹60,000 से ₹1,20,000 तक
खाना: फिश बेस्ड फूड, मीट, स्पेशल डाइट
खासियत: दिखने में आकर्षक, लेकिन भारतीय गर्मी में देखभाल जरूरी
बच्चों वाले परिवार – लैब्राडोर, पग
सिक्योरिटी के लिए – जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन
छोटे घरों वाले लोग – पग, बीगल
प्रीमियम पसंद करने वाले लोग – साइबेरियन हस्की, गोल्डन रिट्रीवर
पालतू डॉगी का खाना उनकी नस्ल, उम्र और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।
आम तौर पर उन्हें देते हैं:
उबला हुआ चिकन या अंडा
चावल + सब्जी मिक्स
हाई प्रोटीन डॉग फूड
कभी-कभी दूध या पनीर
ध्यान रखें: चॉकलेट, प्याज़ और ज्यादा मीठा खाना डॉगीज़ के लिए ज़हरीले हो सकते हैं।
संतुलित डाइट दें – ड्राई डॉग फूड, उबला चिकन, चावल, अंडा और ताजे पानी का ध्यान रखें
स्वास्थ्य (Health): समय-समय पर वैक्सीनेशन, डी-वॉर्मिंग और रेगुलर वेट चेकअप करवाएं।
व्यायाम (Exercise): रोजाना कम से कम 30–60 मिनट टहलाना, खेलना और एक्टिव रखना ज़रूरी है।
साफ-सफाई (Hygiene): हर हफ्ते स्नान, नाखून काटें, कान और आंख की सफाई करें।
मानसिक देखभाल: उन्हें अकेला न छोड़ें, प्यार और संवाद दें। बोरियत से आक्रामक हो सकते हैं।
सुरक्षित और वेंटिलेटेड: डॉगी हाउस ऐसा हो जहां हवा ठीक से आ-जा सके, और गर्मी/सर्दी से सुरक्षा मिले।
साइज: डॉगी के आकार के अनुसार हाउस छोटा या बहुत बड़ा न हो।
मैट और बिस्तर: अंदर सॉफ्ट, वॉशेबल बिस्तर या मैट बिछाएं।
स्थान: घर के शांत, छायादार और कम आवाज़ वाले कोने में रखें।
🐕🦺 जब डॉगी बेसहारा हो:
शेल्टर क्या है?
ऐसे स्थान जहां आवारा, घायल, बीमार या छोड़े गए कुत्तों की देखभाल की जाती है।
शेल्टर की सेवाएं:
खाना और पानी।
दवा और उपचार।
नसबंदी और वैक्सीनेशन।
गोद लेने (Adoption) की सुविधा।
प्रमुख संस्थाएं:
पीपुल वपफॉर एनिमल्स (PFA),
ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया
कूपा (बंगलूरू)
फ्रेंडीकोज( दिल्ली एनसीआर)
बहरहाल भारत में पालतू कुत्ते पालने का चलन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही इनमें जागरूकता, नियमित वैक्सीनेशन और पोषण से भरपूर खानपान की ज़रूरत है। सही नस्ल का चुनाव, उनकी देखभाल और प्यार ही उन्हें वफादार दोस्त बनाता है।