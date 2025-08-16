Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत में किस नस्ल के कुत्ते सबसे ज्यादा पाले जाते हैं? जानिए पॉपुलर डॉगीज की रेंज, आदतें और ज़रूरी बातें

Popular dog breeds in India: भारत में लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और पग डॉगीज सबसे ज़्यादा पाले जाते हैं, क्योंकि ये वफादार, बैलेंस नेचर वाले और फैमिलीज के अनुकूल होते हैं।

भारत

MI Zahir

Aug 16, 2025

Popular dog breeds in India
भारत के लोग ऐसे डॉगीज पालना पसंद करते हैं। (फोटो: X Handle Norbert Elekes.)

Popular dog breeds in India: अमेरिका में लगभग हर दूसरे घर में एक पालतू कुत्ता मिल जाता है। भारत, चीन, रूस, अर्जेंटीना, और जर्मनी जैसे देशों में भी अब पालतू कुत्ते पालने का रुझान (Popular dog breeds India) बढ़ रहा है। खासकर शहरों में लोग अकेलेपन और स्ट्रेस से बचने के लिए कुत्ते पालते हैं। आम तौर पर अमेरिका, ब्राज़ील, जापान, और यूनाइटेड किंगडम जैसे विकसित देशों में कुत्ते पालना आम बात है। यहाँ लोग अपने कुत्तों को परिवार का सदस्य मानते हैं और उनके लिए बीमा, हेल्थकेयर, डॉग डे-केयर और स्पा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। हालांकि भारत में अभी भी एक बड़ा हिस्सा आवारा कुत्तों का है और पालतू संस्कृति विकसित हो रही है। आज हालत यह है कि भारत में अब पहले से कहीं ज्यादा लोग पालतू कुत्ते पालना ( Best family dogs India) पसंद कर रहे हैं। खासकर शहरी परिवारों में डॉग्स (Urban dog breeds India) को एक परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता है। कुत्ते पालना सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि अब ये लोगों की सुरक्षा, साथ और भावनात्मक जुड़ाव का हिस्सा बन गया है।

भारत में सबसे पसंद की जाने वाली डॉग ब्रीड्स (Dog breeds price India)

भारत में इन डॉगीज की नस्लें (Dog Breeds) सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं:

लैब्राडोर रिट्रीवर (Labrador Retriever) डॉगी का क्रेज

मिज़ाज: मिलनसार, वफादार और बच्चों के लिए सुरक्षित।

कीमत: ₹8,000 से ₹20,000 तक।

खाना: दूध, चिकन, चावल, ड्राई डॉग फूड।

खासियत: कम आक्रामक, जल्दी सीखने वाले

जर्मन शेफर्ड (German Shepherd) डॉगी का क्रेज

मिज़ाज : अलर्ट, इंटेलिजेंट, गार्ड डॉग के लिए बेहतरीन

कीमत: ₹15,000 से ₹40,000 तक

खाना: मांसाहारी डाइट, हाई प्रोटीन फूड

खासियत: पुलिस और आर्मी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है

पग डॉगी (Pug) भी पसंदीदा डॉगी

मिज़ाज : शांत, क्यूट और घर के लिए आदर्श

कीमत: ₹7,000 से ₹20,000

खाना: सॉफ्ट डॉग फूड, सब्जियां, अंडा

खासियत: छोटे फ्लैट या अपार्टमेंट के लिए परफेक्ट

बुलडॉग (Bulldog) डॉगी

मिज़ाज : स्लो मूविंग लेकिन प्रोटेक्टिव

कीमत: ₹20,000 से ₹50,000 तक

खाना: उबला चिकन, ओट्स, हाई फैट डाइट

खासियत: लो मेंटेनेंस, बच्चों के लिए सुरक्षित

साइबेरियन हस्की (Siberian Husky)

मिज़ाज : एक्टिव, इंडिपेंडेंट और एनर्जेटिक

कीमत: ₹60,000 से ₹1,20,000 तक

खाना: फिश बेस्ड फूड, मीट, स्पेशल डाइट

खासियत: दिखने में आकर्षक, लेकिन भारतीय गर्मी में देखभाल जरूरी

कौनसे लोग कौनसे डॉगी पसंद करते हैं?

बच्चों वाले परिवार – लैब्राडोर, पग

सिक्योरिटी के लिए – जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन

छोटे घरों वाले लोग – पग, बीगल

प्रीमियम पसंद करने वाले लोग – साइबेरियन हस्की, गोल्डन रिट्रीवर

ये डॉगी क्या खाते हैं?

पालतू डॉगी का खाना उनकी नस्ल, उम्र और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।

आम तौर पर उन्हें देते हैं:

उबला हुआ चिकन या अंडा

चावल + सब्जी मिक्स

हाई प्रोटीन डॉग फूड

कभी-कभी दूध या पनीर

ध्यान रखें: चॉकलेट, प्याज़ और ज्यादा मीठा खाना डॉगीज़ के लिए ज़हरीले हो सकते हैं।

डॉगी केयर : खानपान (Nutrition)

संतुलित डाइट दें – ड्राई डॉग फूड, उबला चिकन, चावल, अंडा और ताजे पानी का ध्यान रखें

स्वास्थ्य (Health): समय-समय पर वैक्सीनेशन, डी-वॉर्मिंग और रेगुलर वेट चेकअप करवाएं।

व्यायाम (Exercise): रोजाना कम से कम 30–60 मिनट टहलाना, खेलना और एक्टिव रखना ज़रूरी है।

साफ-सफाई (Hygiene): हर हफ्ते स्नान, नाखून काटें, कान और आंख की सफाई करें।

मानसिक देखभाल: उन्हें अकेला न छोड़ें, प्यार और संवाद दें। बोरियत से आक्रामक हो सकते हैं।

डॉगी हाउस क्या ध्यान रखें ((Dog House Tips )

सुरक्षित और वेंटिलेटेड: डॉगी हाउस ऐसा हो जहां हवा ठीक से आ-जा सके, और गर्मी/सर्दी से सुरक्षा मिले।

साइज: डॉगी के आकार के अनुसार हाउस छोटा या बहुत बड़ा न हो।

मैट और बिस्तर: अंदर सॉफ्ट, वॉशेबल बिस्तर या मैट बिछाएं।

स्थान: घर के शांत, छायादार और कम आवाज़ वाले कोने में रखें।

डॉगी शेल्टर (Dog Shelter )

🐕‍🦺 जब डॉगी बेसहारा हो:
शेल्टर क्या है?
ऐसे स्थान जहां आवारा, घायल, बीमार या छोड़े गए कुत्तों की देखभाल की जाती है।

शेल्टर की सेवाएं:

खाना और पानी।

दवा और उपचार।

नसबंदी और वैक्सीनेशन।

गोद लेने (Adoption) की सुविधा।

प्रमुख संस्थाएं:

पीपुल वपफॉर एनिमल्स (PFA),

ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया

कूपा (बंगलूरू)

फ्रेंडीकोज( दिल्ली एनसीआर)

भारत में लोग कुत्ते पालना पसंद कर रहे

बहरहाल भारत में पालतू कुत्ते पालने का चलन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही इनमें जागरूकता, नियमित वैक्सीनेशन और पोषण से भरपूर खानपान की ज़रूरत है। सही नस्ल का चुनाव, उनकी देखभाल और प्यार ही उन्हें वफादार दोस्त बनाता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कुत्ता

लाइफस्टाइल

Published on:

16 Aug 2025 01:03 pm

Hindi News / National News / भारत में किस नस्ल के कुत्ते सबसे ज्यादा पाले जाते हैं? जानिए पॉपुलर डॉगीज की रेंज, आदतें और ज़रूरी बातें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.