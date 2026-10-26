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Patrika Special News

Weird village name : हंसी नहीं रुकेगी! कहीं गांव का नाम भगोड़ा, कहीं साली तो कहीं गंवार… राजस्थान में नामों की ऐसी दुनिया, सुनकर चौंक जाएंगे

Weird village name : कुछ गांवों के नाम इतने अनोखे हैं कि सुनकर हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है। कहीं बघेरा देखने का न्योता मिलता है, तो कहीं शादी में रोजाना जाने की बात होती है। कुछ नाम ऐसे भी हैं, जिन्हें सुनकर लोग गंवार देखने का सवाल पूछ बैठते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई बार गूगल मैप्स भी इन गांवों की लोकेशन बताने में चूक जाता है। अनोखे नाम वाले गांवों के बारे में पढ़िए नागेश शर्मा की खास रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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नागेश शर्मा

Updated: 29 Oct 2026, 1:25 PM IST

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राजस्थान में गांवों के अजीबोगरीब नाम। (Photo: Rajastha Patrika, Designed: ChatGpt)

Weird village name : राजस्थान की धरती जितनी अपनी संस्कृति, परंपराओं और रंग-बिरंगे लोकजीवन के लिए मशहूर है, उतनी ही दिलचस्प यहां के गांवों की नामों वाली दुनिया भी है। यहां किसी से कहें कि चलो भगोड़ा देखने चलते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप जेल में बंद किसी कैदी को देखने जा रहे हों। कोई कहे कि वह रोजाना शादी में जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हर दिन किसी विवाह समारोह में शामिल होता है। इसी तरह गंवार देखने की बात सुनकर भी चौंकने की जरूरत नहीं है। ये सब राजस्थान के गांवों के नाम हैं।

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