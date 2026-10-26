Weird village name : हंसी नहीं रुकेगी! कहीं गांव का नाम भगोड़ा, कहीं साली तो कहीं गंवार… राजस्थान में नामों की ऐसी दुनिया, सुनकर चौंक जाएंगे

Weird village name : राजस्थान की धरती जितनी अपनी संस्कृति, परंपराओं और रंग-बिरंगे लोकजीवन के लिए मशहूर है, उतनी ही दिलचस्प यहां के गांवों की नामों वाली दुनिया भी है। यहां किसी से कहें कि चलो भगोड़ा देखने चलते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप जेल में बंद किसी कैदी को देखने जा रहे हों। कोई कहे कि वह रोजाना शादी में जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हर दिन किसी विवाह समारोह में शामिल होता है। इसी तरह गंवार देखने की बात सुनकर भी चौंकने की जरूरत नहीं है। ये सब राजस्थान के गांवों के नाम हैं।