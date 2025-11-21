Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

पैदल यात्रियों के लिए काल हैं दुनिया की ये खतरनाक सड़कें, तुरंत हो जाएं सावधान!

अमेरिका की जैक्सन एवेन्यू सड़क पर एक शख्स की गाड़ी ने टक्कर मारकर जान ले ली। हादसा इतना भयंकर था कि पता ही नहीं चला कि किस गाड़ी ने टक्कर मारी। टूटी हुई हेडलाइट का टुकड़ा मिलने के बाद पता चला कि एक यूटिलिटी ट्रक ने कुचला था।

7 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

image

The Washington Post

Nov 21, 2025

पैदल यात्रियों को इन सडकों से खतरा। (फोटो- The Wsshington Post)

दुनिया में कई ऐसी सड़कें हैं, जहां हादसा होने के बाद जान बचना लगभग मुश्किल होता है। कुछ सड़कों पर पैदल यात्री सबसे अधिक हादसों का शिकार हो जाते हैं। कुछ मामले में किस गाड़ी ने टक्कर मारी, इसका पता तक नहीं चल पाता है।

अमेरिका से कई उदाहरण सामने आए हैं। वहां जैक्सन एवेन्यू की सात लेन सड़क पार करते समय एक शख्स की गाड़ी ने जान ले ली।

हादसा के बारे में तब पता चला, जब घटनास्थल पर टूटी हुई हेडलाइट का एक टुकड़ा मिला। मृतक के भाई को छानबीन के बाद पता चला कि किसी यूटिलिटी ट्रक ने कुचला था।

इस तरह हुई थी दुर्घटना

मृत शख्स की पहचान डेविड बुकर के रूप में हुई। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक, टक्कर से डेविड बुकर का सिर उसकी गर्दन की हड्डियों से अलग हो गया था, उसके दिमाग से खून बहने लगा, एक फेफड़ा फट गया और अंदरूनी चोटें आईं। डॉक्टरों ने एक दिन बाद उसे ब्रेन-डेड घोषित कर दिया।

मृतक का भाई कई दिनों तक जैक्सन एवेन्यू सड़क पर पहरा देता रहा, इस उम्मीद में कि उसे टूटी हुई हेडलाइट वाला कोई भारी फोर्ड ट्रक मिल जाएगा। यह मामला अभी भी अनसुलझा है। इसे हिट-एंड-रन के तौर पर लिस्टेड किया गया है।

खतरनाक हैं सड़कें

बता दें कि जैक्सन एवेन्यू सड़क का कुछ हिस्सा मेम्फिस की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है, जो पैदल चलने वालों के लिए देश का सबसे खतरनाक मेट्रो एरिया है।

सितंबर 2022 में बुकर की मौत अमेरिका की सड़कों पर बढ़ते पैटर्न से मेल खाती है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2010 और 2023 के बीच, कारों और ट्रकों की टक्कर से पैदल चलने वालों की सालाना मौतों में 70 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है।

हर साल तेजी से बढ़ रही मौतें

पूरे अमेरिका में शहर-दर-शहर यह बढ़ोतरी 2010 में 4,302 मौतों से बढ़कर 2023 में 7,314 हो गई है। यह मौतें ज्यादातर उन सड़कों पर हुई जिनमें कुछ चीजें एक जैसी थीं।

वाशिंगटन पोस्ट के एनालिसिस में पहली बार, पैदल चलने वालों की मौत के क्लस्टर वाली जगहों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे सैकड़ों शहरों के सबसे खतरनाक इलाकों और सड़कों के हिस्सों का पता चला है।

पोस्ट ने पाया कि इस दौरान एक मील के अंदर कम से कम तीन हालिया पैदल चलने वालों की मौत वाली जगहों की संख्या तीन गुना हो गई, जो 2010 में 275 से ज्यादा थी, यह 2023 में 825 से ज्यादा हो गई। ये हॉट स्पॉट देश के दक्षिणी हिस्से के राज्यों जैसे टेनेसी, नॉर्थ कैरोलिना और एरिजोना में सबसे ज्यादा बढ़े।

ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च बोर्ड की पैदल चलने वालों की कमेटी के चेयरमैन निक फेरेनचक ने कहा- यह इन शहरों के कुछ हिस्सों में मौत का जाल बनता जा रहा है, जो नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन का हिस्सा है।

इसके अलावा, 2023 में 3,800 से ज्यादा लोग गाड़ियों की टक्कर लगने पर लगभग तुरंत मारे गए, जो इस बात का संकेत है कि तेज रफ्तार और बड़ी गाड़ियां टक्कर को और ज्यादा हिंसक बना रही हैं। द पोस्ट के एनालिसिस के मुताबिक, क्रैश की जगह पर पैदल चलने वालों के मारे जाने की दर दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है।

एक्सपर्ट्स और पुराने अधिकारियों के मुताबिक, खतरों के बहुत सारे सबूत होने के बावजूद, राज्य और शहर की एजेंसियां ​​क्रॉस करने के लिए सुरक्षित जगहों या गाड़ियों की स्पीड कम करने जैसे सुधारों में इन्वेस्ट करने में धीमी रही हैं।

ध्यान नहीं दे रही सरकार

लोकल ट्रांसपोर्टेशन एजेंसियों की प्राथमिकता ट्रैफिक जाम से बचना है, न कि सबसे ज्यादा खतरे में रहने वाले पैदल चलने वालों की चिंताओं पर ध्यान देना, जिनके गरीब इलाकों में रहने की संभावना ज़्यादा होती है और जिनका पॉलिटिकल असर कम होता है।

बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पैदल चलने वालों की सेफ्टी सुधारने के लिए थोड़ी फाइनेंशियल मदद दी थी, वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट कई शहरों से उस पैसे में से कुछ वापस लेने की कोशिश कर रहा है।

द पोस्ट को मिले लेटर के मुताबिक, एक फेडरल अधिकारी ने सितंबर में बोस्टन की ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फंड वापस ले रहा है जिसे वह "मोटर गाड़ियों के लिए नुकसानदायक" मानता है।

एक बयान में, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि ग्रांट वापस लेना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की महंगी सोशल और क्लाइमेट पहलों से दूर जाने का एक हिस्सा था, जिसने अमेरिकी ड्राइवरों की जरूरतों को प्राथमिकता नहीं दी और भीड़भाड़ के खतरे बढ़ा दिए।

डेंजर जोन

पोस्ट की जांच में पुलिस रिपोर्ट और नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के इकट्ठा किए गए दूसरे रिकॉर्ड के डेटा का इस्तेमाल किया गया। इसमें 2010 में पैदल चलने वालों की मौतें कब बढ़नी शुरू हुईं से लेकर सबसे हाल के साल यानी 2023 तक का डेटा शामिल है।

इसमें सड़क के छोटे हिस्से सामने आए जो बहुत ज्यादा जानलेवा हो गए हैं। अल्बुकर्क में, 2010 और 2023 के बीच सेंट्रल एवेन्यू के तीन मील के हिस्से पर 34 पैदल चलने वालों की मौत हो गई। लॉस एंजिल्स में, उस दौरान डाउनटाउन के ठीक दक्षिण में वेस्टर्न एवेन्यू पर 33 लोग मारे गए।

वहीं, ह्यूस्टन में, वेस्टहाइमर रोड के 3½ मील के हिस्से में गाड़ियों ने 36 लोगों को टक्कर मार दी, जो शहर के पश्चिमी हिस्से से होकर गुजरता है। मरने वालों में 19 साल की हैली रीड भी शामिल है, जो हाल ही में नर्सिंग की डिग्री करने के लिए शहर आई थी।

15 अक्टूबर, 2022 की सुबह, वह नशे में धुत एक दोस्त का पीछा करते हुए नौ लेन वाली सड़क पर आ गई, जहां एक पिकअप ने उसे टक्कर मार दी, जिससे बॉडी लगभग 20 फीट हवा में उड़ गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके दादा माइकल वॉटफोर्ड ने कहा- उसने अभी ज़िंदगी शुरू भी नहीं की थी।

इसके अलावा, टैम्पा में, हिल्सबोरो एवेन्यू कम्युनिटी के उत्तरी हिस्से में 12½ मील का रास्ता बनाता है, जहां 2010 से 2023 तक 67 मौतें हुई हैं। मरने वालों की उम्र 11 से 94 साल के बीच थी।

एक शख्स फेलिक्स डे ला उज 2018 में शनिवार दोपहर को अपनी पत्नी के साथ रेगुलर वॉक पर थे, तभी एक कार फुटपाथ पर आ गई।

80 साल के डे ला उज ने अपनी पत्नी को धक्का देकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, इससे पहले कि उन्हें इतनी जोर से टक्कर लगी कि कार की विंडशील्ड में छेद हो गया और वह एक सुपरमार्केट की पार्किंग में फिसलकर गिर गईं। टैम्पा पुलिस ने कहा कि वह एक हीरो की तरह मरा।

द पोस्ट के एनालिसिस के मुताबिक, सबसे बड़े मेट्रो इलाकों में, मेम्फिस की सड़कें पैदल चलने वालों के लिए सबसे ज्यादा जानलेवा हैं। 2010 और 2023 के बीच यहां मौत की दर चार गुना से ज्यादा हो गई है।

कितनी तेजी से हो रही मौतें

शहर में, सबर्ब्स को छोड़कर 2022 में मौतों की संख्या 82 पर पहुंच गई, 2023 में घटकर 57 हो गई और पिछले साल घटकर 47 हो गई। 2025 में भी मौतों की संख्या इतनी ही रहने की उम्मीद है, इस साल 42 मौतें हुईं हैं।

हालांकि मौतें अभी भी काफी ज्यादा हैं, शहर के अधिकारियों का कहना है कि हाल की गिरावट यह दिखाती है कि सड़कों को फिर से डिज़ाइन करने की उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं।

35 साल के बुकर जैक्सन एवेन्यू की सड़क पर पिछले दस सालों में मारे गए 11वें पैदल यात्री थे। यह सड़क शहर के बीचों-बीच से सात मील दूर है, जिसे शहर और राज्य ने बहुत ज्यादा जानलेवा बताया है, लेकिन जहां बुकर को टक्कर लगी थी, उसके पास वॉक सिग्नल के अलावा ज़्यादातर सुधार नहीं हुआ है।

कारें और ट्रक अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट, कोने की दुकानों और गैस स्टेशनों के पास से तेजी से गुजरते हैं। नेशनल डेटा दिखाता है कि ऐसी सड़कों का डिजाइन मौत की दर से कितना जुड़ा है। तीन या उससे ज्यादा लेन वाली सड़कें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि उनपर तेजी से भागती हैं।

पैदल चलने वालों की मौतें ज्यादातर ब्लैक और लैटिनो इलाकों में आम हैं। ब्लैक पैदल चलने वालों की मौत गोरों के मुकाबले दोगुनी दर से हुई, जबकि नेटिव अमेरिकन्स के लिए यह दर पांच गुना से भी ज्यादा थी।

तेज स्पीड, बड़ी गाड़ियां और स्मार्टफोन

हाईवे इंजीनियर और दूसरे स्पेशलिस्ट ने कहा कि मौतों में बढ़ोतरी के कई कारण हैं। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाईवे सेफ्टी के एक एनालिसिस के मुताबिक, अमेरिकी सड़कों पर गाड़ियां बड़ी और भारी हो गई हैं।

जिन गाड़ियों के आगे के हिस्से ऊंचे होते हैं, वे पैदल चलने वालों के लिए ज्यादा जानलेवा साबित हुई हैं। रिसर्च से पता चलता है कि रात में मौतें बढ़ी हैं, जब ड्राइवर अक्सर सड़क पर किसी को देख नहीं पाते हैं।

सेफ्टी रिसर्चर ने यह अच्छी तरह से साबित कर दिया है कि ड्राइवरों का ध्यान स्मार्टफोन से भटक सकता है। द पोस्ट द्वारा एनालाइज किए गए अधिकतर मामलों में, इन्वेस्टिगेटर को यह नहीं पता था कि ड्राइवर का ध्यान भटका था या नहीं।

मौत के डेटा से पता चलता है कि हर साल सिर्फ कुछ दर्जन क्रैश ऐसे होते हैं जिनमें ड्राइवर का ध्यान अपने फोन से भटका होता है। साथ ही, एक्सपर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर सेलफोन का इस्तेमाल यह नहीं समझा सकता कि कुछ जगहों पर मौत की दर बहुत ज्यादा क्यों है?

यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मेक्सिको के रिसर्चर की एक स्टडी के मुताबिक, सबसे खतरनाक इलाके अब भीड़भाड़ वाले डाउनटाउन में नहीं हैं, बल्कि शहरों के किनारों की ओर कम घनी आबादी वाले इलाकों में हैं।

शहरों के बाहरी इलाकों में ये सड़कें दशकों पहले शहरों को जोड़ने के लिए बनाई गई थीं, जब इंटरस्टेट हाईवे नहीं थे। जैसे-जैसे इनके आस-पास बिजनेस और घर फैलते गए, इन रास्तों पर अब लोग पैदल चलकर फास्ट-फूड रेस्टोरेंट, सुविधा स्टोर, शराब की दुकानों, सुपरमार्केट वगैरह तक जाते हैं।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेज स्पीड वाली सड़कों के डिजाइन की वजह से ज्यादा लोगों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि 2010 में बेकर्सफील्ड के कैलिफोर्निया मेट्रो एरिया में एक चौथाई से ज्यादा पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 2023 तक, यह आंकड़ा 70 प्रतिशत से ज्यादा हो गया था.

जून 2023 में, 55 साल के स्कॉट लिन ब्राउन अपने एक साथी के साथ बेकर्सफील्ड के ठीक बाहर नॉर्थ चेस्टर एवेन्यू पार कर रहे थे, तभी उन्हें एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। उनके साथ वाली महिला एक तरफ गिर गई, लेकिन टक्कर में बच गई, लेकिन ब्राउन सड़क पर गिर गए।

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, ड्राइवर भाग गया और अपने पीछे 20-बाई-30 फुट का मलबा और 10 फुट तक फैला एक बायोलॉजिकल फ्लूइड ट्रेल छोड़ गया। ब्राउन एक साल से कुछ ज्यादा समय में नॉर्थ चेस्टर एवेन्यू के उस हिस्से में मरने वाले चौथे पैदल यात्री थे।

