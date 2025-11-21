पैदल यात्रियों के लिए काल हैं दुनिया की ये खतरनाक सड़कें, तुरंत हो जाएं सावधान!

पोस्ट ने पाया कि इस दौरान एक मील के अंदर कम से कम तीन हालिया पैदल चलने वालों की मौत वाली जगहों की संख्या तीन गुना हो गई, जो 2010 में 275 से ज्यादा थी, यह 2023 में 825 से ज्यादा हो गई। ये हॉट स्पॉट देश के दक्षिणी हिस्से के राज्यों जैसे टेनेसी, नॉर्थ कैरोलिना और एरिजोना में सबसे ज्यादा बढ़े।