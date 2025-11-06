1964 में हुआ था छत्तीसगढ़ के इस गांव का अधिग्रहण..! कोयले की कीमत पर छिन गया था गांव, जानें 60 साल पहले की कहानी..

भिलाईखुर्द की कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि उस दौर की है जब उद्योगों के विस्तार के लिए ग्रामीण भारत ने अपनी जमीनें कुर्बान कीं। आज जब खदान विस्तार की नई योजना पर काम चल रहा है, तो यह विवाद फिर उभर आया है। ग्रामीणों का कहना है, हम विकास के विरोधी नहीं, लेकिन हमें न्याय चाहिए। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास के बीच यह कहानी याद दिलाती है कि विकास तभी सार्थक है जब वह सबको साथ लेकर चले- न कि किसी की जमीन, घर और पहचान की कीमत पर…