पहली बार वूमेंस टीम ने उम्मीदें नहीं तोड़ीं, 10 साल पहले इसी इंग्लैंड के सामने हार गई थी जीता हुआ मैच

42वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्मृति मंधाना आउट हो गईं। उन्होंने 94 गेंदों में 88 रनों की पारी खेली। इसके बाद अगले 3 ओवर में 6-6 रन आए और विकेट नहीं गिरे। 46वें ओवर में ऋचा घोष आउट हो गईं। 47वें ओवर में एक और विकेट गिरा और दीप्ति शर्मा भी अर्धशतक पूरा करने के बाद पवेलियन लौट गईं। 48वें ओवर में विकेट नहीं गिरा लेकिन सिर्फ 4 रन बने। आखिरी 2 ओवर में 23 रन की जरूरत थी और टीम इंडिया 18 रन ही बना सकी और 4 रन से मुकाबला हार गई। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ, जब इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया जीता हुआ मुकाबला हार गई।