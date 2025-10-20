Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

पहली बार वूमेंस टीम ने उम्मीदें नहीं तोड़ीं, 10 साल पहले इसी इंग्लैंड के सामने हार गई थी जीता हुआ मैच

INDW vs ENGW: वूमेंस वर्ल्डकप 2025 में सोमवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना लगातार तीसरा मुकाबला हार गई। 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 284 रन ही बना सकी।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 20, 2025

INDW vs ENGW

भारतीय वूमेंस क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

India W vs England W: महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 में रविवार को भारतीय महिला क्रिकेट (Indian Women's Cricket Team) टीम रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हार गई। मुकाबले में एक समय टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी। 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 40 ओवर तक 3 विकेट गंवाकर 227 रन बना चुकी थी। अगले 10 ओवर में 7 विकेट रहते टीम इंडिया के सामने 62 रन की जरूरत थी। इस स्थिति में किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस को नहीं लगा होगा कि हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी मुकाबला हार जाएगी।

4 रन से हार गई टीम इंडिया

42वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्मृति मंधाना आउट हो गईं। उन्होंने 94 गेंदों में 88 रनों की पारी खेली। इसके बाद अगले 3 ओवर में 6-6 रन आए और विकेट नहीं गिरे। 46वें ओवर में ऋचा घोष आउट हो गईं। 47वें ओवर में एक और विकेट गिरा और दीप्ति शर्मा भी अर्धशतक पूरा करने के बाद पवेलियन लौट गईं। 48वें ओवर में विकेट नहीं गिरा लेकिन सिर्फ 4 रन बने। आखिरी 2 ओवर में 23 रन की जरूरत थी और टीम इंडिया 18 रन ही बना सकी और 4 रन से मुकाबला हार गई। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ, जब इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया जीता हुआ मुकाबला हार गई।

8 साल पहले 2017 वनडे क्रिकेट वर्ल्डकप में भी टीम इंडिया इसी तरह एक मैच हार गई थी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते 7 विकेट गंवाकर 218 रन बनाए थे। 219 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 42 ओवर तक 190 रन बना लिए थे और हाथ में 7 विकेट हाथ में थे। अगले 8 ओवर में टीम इंडिया को 29 रन बनाने थे। 43वें ओवर में चौथा विकेट गिरा, फिर 44वें ओवर में विकेट गिरा। 45वें ओवर 2 विकेट गिर गए। 47वें और 48वें ओवर में भी विकेट गिरे। 49वें ओवर में 2 विकेट गिरे और भारतीय टीम 9 रन पहले ढेर हो गई।

8 साल बाद वर्ल्डकप में फिर से वही कहानी दोहराई गई। रविवार को टीम इंडिया आसानी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी लेकिन आखिरी ओवरों में लगातार विकेट गिरने की वजह से टीम इंडिया 4 रन से हार गई।

संबंधित विषय:

Cricket News

Updated on:

20 Oct 2025 11:57 am

Published on:

20 Oct 2025 11:56 am

Hindi News / Patrika Special / पहली बार वूमेंस टीम ने उम्मीदें नहीं तोड़ीं, 10 साल पहले इसी इंग्लैंड के सामने हार गई थी जीता हुआ मैच

