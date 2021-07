Punjab: नवजोत सिंह सिद्धू बने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया गांधी ने दी मंजूरी

चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी सफलता मिल गई है। नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा चार कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है।

इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को तत्काल प्रभाव से पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही साथ चार कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। जिन चार नेताओं का पंजाब कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, उनमें संगत सिंह गिलाजियान, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा का नाम शामिल है।

यह भी पढ़ें :- सोनिया गांधी को कैप्टन अमरिंदर की दो टूक, कहा- पंजाब में जबरन न दें दखल, वरना होगा नुकसान

बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच सीएम कैप्टन अमरिंदर ने नाराजगी जाहिर की थी। कैप्टन अमरिंदर ने सोनिया गांधी को शुक्रवार को एक पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई थी और कहा था कि यदि जबरन पंजाब में दखल दी गई तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।

AICC President Sonia Gandhi appoints Navjot Singh Sidhu as the President of the Punjab Pradesh Congress Committee with immediate effect. pic.twitter.com/c7ggMUSCts