दवा के निर्यात पर बोले ओवैसी- जल्दबाजी में फैसला लेना सरकार का ट्रेडमार्क

हैदराबाद। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच अमरीका की धमकी के बाद मलेरिया के लिए काम आने वाली दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात को भारत द्वारा अस्थायी रूप लाइसेंस दिए जाने के फैसले की आलोचना शुरू हो गई है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (AIMIM) के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला है।

मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने कहा, "यह दवा हैदराबाद और औरंगाबाद के बड़े मेडिकल स्टोरों पर भी बहुत मुश्किल से उपलब्ध है और मोदी सरकार ने यह फैसला ले लिया। मुझे उम्मीद है कि सरकार ने इस दवा की हिंदुस्तानियों के लिए उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया होगा, क्या सरकार ने विशेषज्ञों से बातचीत की थी या यह उनके ट्रेडमार्क वाला जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है।"

