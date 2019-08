बिहार सरकार का अनोखा फरमान, अधिकारियों के जींस-टीशर्ट पहनने पर लगाई रोक

नई दिल्ली। सरकार की ओर से आम जनता के लिए तो आपने कई नियम आते देखे होंगे। कई बार इन नियमों से तकलीफ भी हुई होगी। लेकिन अफसरों को लेकर सरकार कोई फरमान जारी कर दे तो हर किसी का ध्यान जाना लाजमी है। कुछ ऐसा ही फरमान बिहार सरकार की ओर से आया है। सरकार ने सचिवालय में हर स्तर के कर्मचारी के जींस और टीशर्ट पहनकर कार्यालय आने पर रोक लग लगा दी है।

सरकार के इस फरमान के बाद हर कोई हैरान है। खास बात यह है कि इस फरमान को लेकर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है।

Bihar Government has banned wearing jeans and t-shirts in the secretariat for all employees. Employees have been ordered to wear sober, simple, comfortable clothes in office.