सीबीआई विवाद: पुलिस स्टेशन से बाहर निकल कर बोले राहुल- सच्चाई से नहीं भाग सकते प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। रिश्वतकांड के बाद सीबीआइ में मचा घमासान पर अब सियासी रंग चढ़ चुका है। सीबीआई प्रकरण को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने सीबीआई मुख्यालय के बाहर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। गिरफ्तारी देने वालों में राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी व अशोक गहलोत समेत अन्य बड़े नेता शामिल रहे। इसके बाद राहुल गांधी ने थाने से निकल कर पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चाहे कुछ भी प्रधानमंत्री सच से नहीं भाग सकते।

सीबीआई विवाद पर बोले अरुण जेटली, सच जल्द सामने आना चाहिए

Delhi: Congress President Rahul Gandhi inside Lodhi Colony Police Station after being reportedly detained during #CBI protests. pic.twitter.com/l3hDq10Wv4

राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का हल्ला बोल मार्च दयाल सिंह कॉलेज से शुरू होकर सीबीआई मुख्यायल तक चला। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोधी रोड पुलिस स्टेशन में अन्य नेताओं के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ विपक्षी पार्टियों के शरद यादव, डी. राजा, तृणमूल कांग्रेस समेत कई नेता बड़े मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा की शक्तियों को छीनने के विरोध में विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। राहुल ने कहा है कि रफाल सौदे की जांच से बचने के लिए ऐसा किया गया है। दक्षिण दिल्ली के लोधी रोड स्थित दयाल सिंह कॉलेज से सीबीआई मुख्यालय तक संक्षिप्त मार्च में जनता दल-यूनाइटेड के पूर्व नेता शरद यादव और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के डी राजा सहित कई विपक्षी नेता शामिल हुए।

लालू यादव को एक और झटका, बेनामी संपत्ति प्रकरण में बेटी मीसा और दामाद की संपत्तियां अटैच

Congress President Rahul Gandhi and other leaders of the Congress Party detained during the protests at the CBI Headquarters in Delhi: Congress pic.twitter.com/f4pt4XeHdY