नई दिल्ली के कांग्रेस उम्मीदवार प्रत्येक बूथ पर बिताएंगे रात

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रोमेश सभरवाल ने रविवार को बड़ी घोषणा की है। रोमेश सरभवाल ने कहा कि वह नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं को जानने के लिए और मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए 15 फरवरी से यहां के प्रत्येक बूथ पर रात बिताएंगे।

बता दें कि दिल्ली में शनिवार को विधानसभा के लिए मतदान हुआ, जिसका नतीजा 11 फरवरी यानी मंगलवार को आएगा।

उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं 15 फरवरी से सभी बूथों के मतदाताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करूंगा। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए 15 फरवरी से प्रत्येक बूथ पर रात बिताऊंगा।'

On every booth of New Delhi constituency BJP & AAP party breaks code of conduct. They flaunt banners on their tables with photos of their leaders & symbols,flags and pamphlets wearing caps.action must be taken.@ECISVEEP