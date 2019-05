राजीव गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस आगबबूला, कांग्रेस सांसद ने PM मोदी के खिलाफ SC में दायर की याचिका

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर-1 बताने को लेकर पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को दुर्योध्न करार दिया है। वहीं कांग्रेस चुनाव आयोग के बाद इस मामले की शिकायत अब सुप्रीम कोर्ट में की है। असम की सिल्चर से कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 8 मई को सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होगी।

ये भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव में बहुमत के सवाल पर बोले भाजपा महासचिव राम माधव, बातों को तोड़ा गया

Congress MP, Sushmita Dev has filed an additional affidavit before the SC stating that "the respondent ECI failed to appreciate that the hate speeches delivered by Narendra modi and Amit Shah are ‘corrupt practices’ under Section 123A of the Representation of People Act, 1951"