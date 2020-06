विशेष इंटरव्यू में बोले गृह मंत्री Amit Shah, ओछी राजनीति में उतरे Rahul Gandhi, संसद में करेंगे चर्चा

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सीमा पर जारी तनाव ( india-china dispute ) के दौरान चीन और पाकिस्तान को पसंद आने वाले बयान दे रहे हैं। शाह ने राहुल को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है और अब 1962 से आजतक दो-दो हाथ हो जाएं।

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए विशेष साक्षात्कार में बोलते हुए अमित शाह ने कहा राहुल गांधी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि ट्विटर पर उनका हैशटैग #SurenderModi पाकिस्तान और चीन में काफी शेयर किया जा रहा है।

कोरोना के खिलाफ भारत सरकार सही से लड़ी है। राहुल गांधी जी को मैं सलाह नहीं दे सकता। भारत-विरोधी अभियान से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है, लेकिन यह देखकर बड़ा खराब लगता है कि संकट के वक्त ( INDIA CHINA BORDER ROW ) इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ओछी राजनीति करते हैं।

Govt of India has fought well against Corona. I can't advise Rahul Gandhi, that's the job of his party leaders. Some people see wrong even in the right things: HM Shri @AmitShah pic.twitter.com/WXnKiwiZIb

गृह मंत्री ने कहा, "यह मेरे लिए चिंता की बात नहीं है। यह कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि उनके नेता द्वारा दिया गया हैशटैग पाकिस्तान और चीन द्वारा काफी सराहा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन किस तरह े हैं। और वो भी ऐसे संकट के वक्त।"

भारत-चीन सीमा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह बोले, "एलएसी के हालात पर टिप्पणी करने के लिए यह उचित वक्त नहीं है और इसकी ब्रीफिंग चल रही है और जरूरत पड़ने पर जवाब दिया जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा, "पार्लियामेंट होनी चाहिए, चर्चा करनी है तो आइए, करेंगे। 1962 से आज तक दो-दो हाथ हो जाएं। कोई नहीं डरता चर्चा से। जब जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पर चीन को खुशी हो ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए।"

Since Indira Ji, has there been any Congress President from outside Gandhi family?



What democracy do they talk of? I didn't do any politics during COVID. You look at my tweets of the past 10 years. Every June 25, I give a statement: HM Shri @AmitShah pic.twitter.com/yRft8YGtyd