नई दिल्ली। देश में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या के चलते केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।

कोरोना को मात देने और सुरक्षित रहने के लिए अब केंद्र सरकार आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल पर जोर दे रही है।

वहीं, आरोग्य सेतु ऐप की विश्वसनियत को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे प्राइवेसी में सरकारी सेंध बताया है।

ओवैसी ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से सरकार लोगो का निजी डेटा हासिल करना चाहती है। ओवैसी ने इसको काफी संदेहास्पद बताया है।

Daily a new lie. Aarogya Setu is a powerful companion which protects people. It has a robust data security architecture. Those who indulged in surveillance all their lives, won’t know how tech can be leveraged for good! https://t.co/t8ThXmddcS

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि आरोग्य सेतु ऐप, एक परिष्कृत निगरानी प्रणाली है, जो एक प्राइवेट ऑपरेटर के द्यारा आउटसोर्स है, जिसमें कोई संस्थागत निरीक्षण नहीं है - इसके इस्तेमाल से गंभीर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएं हैं। उन्होंने लिखा कि प्रौद्योगिकी हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है, लेकिन देश के नागरिकों की सहमति के बिना उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। लोगों में कोरोना को लेकर पनपे खौफ का लाभ नहीं ठीक बात नहीं है।

Aarogya Setu is now being appreciated globally. The App is NOT outsourced to any private operator.

Mr. Gandhi really high time that you stop outsourcing your tweets to your cronies who do not understand India.