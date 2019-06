बाबुल सुप्रियो के निशाने पर ममता, कहा- अब उनकी एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक

नई दिल्ली। भाजपा और ममता बनर्जी के बीच चल रही सियासी तनातनी थमने का नाम नहीं ला रही है। अब केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर हमला बोला है। सुप्रियो ने कहा कि ममता बनर्जी और टीएमसी ऐसी गंदी बदबूदार हिंसा में लिप्त राजनीति करने वाले लोगों का नेतृत्व कर रही है, जो 'जय श्री राम' का भी राजनीतिकरण करने से नहीं चूक रहे।

And hearing her say all of this provocative stuff on the day of #Eid makes it even more deplorable!! She doesn’t respect any religion & has no judgement as to the sanctity of time, place & moment•Bengalis worldwide stand utterly ashamed to see her as the CM of Bengal #TMchhi https://t.co/zyYbVaThpJ