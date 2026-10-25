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प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल के पास मिला एमबीबीएस छात्र का शव, बलिया का रहने वाला था मिथिलेश

Pratapgarh MBBS student death: प्रतापगढ़ के गौतम मेडिकल कॉलेज में रविवार सुबह केशव राय हॉस्टल के नीचे एमबीबीएस छात्र मिथिलेश कुमार का शव मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है, मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं।
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प्रतापगढ़

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Aman Pandey

Updated: 25 Oct 2026, 10:57 AM IST

crime scene

प्रतीकात्मक तस्वीर। सोर्स-Ai

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ स्थित गौतम मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में रविवार सुबह एमबीबीएस के एक छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव केशव राय हॉस्टल के नीचे पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। छात्र की मौत कैसे हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

2024 बैच का छात्र, बलिया का रहने वाला

पुलिस के मुताबिक मृतक छात्र की पहचान मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है। वह एमबीबीएस 2024 बैच का छात्र था और मूल रूप से बलिया जिले का निवासी था। रविवार सुबह हॉस्टल के नीचे शव दिखने पर कॉलेज परिसर में अफरातफरी मच गई। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।

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25 Oct 2026, 10:57 AM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल के पास मिला एमबीबीएस छात्र का शव, बलिया का रहने वाला था मिथिलेश

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