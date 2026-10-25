प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल के पास मिला एमबीबीएस छात्र का शव, बलिया का रहने वाला था मिथिलेश

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ स्थित गौतम मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में रविवार सुबह एमबीबीएस के एक छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव केशव राय हॉस्टल के नीचे पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। छात्र की मौत कैसे हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।