महाकुंभ में साधु और पुलिस के बीच भिड़ंत, पुलिस ने साधु बाबा को मारी लात, देखें वीडियो

Fight Between Police and Sadhu in Mahakumbh: महाकुंभ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक पुलिस और साधु के बीच कहा सुनी से शुरू हुई लड़ाई मारपीट तक पहुंच जाती है।आइये बताते हैं क्या है पूरा मामला ?

प्रयागराज•Feb 03, 2025 / 06:18 pm• Nishant Kumar

Fight Between Police and Sadhu in Mahakumbh Viral Video: महाकुंभ में पहुंचे एक साधू बाबा की पुलिसवाले से कहासुनी हो गई। मौके पर पुलिसवाले ने बाबा को धक्का दे दिया जिसके बाद साधू बाबा नाराज हो गए और पुलिसवाले की पीठ पर एक मुक्का जमा दिया। बदले में पुलिसवाला लगातार उन्हें धक्का देता रहा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

पुलिसवाले ने मारी लात वायरल वीडियो में ये देखा जा सकता है कि पुलिसवाला साधू बाबा को लात मार रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार पहले पुलिसवाले ने साधू बाबा को लात मारी जिसके बाद माहौल गरमा गया और उसके बाद साधु बाबा पुलिसवाले पर हमलावर हो गए। ➡ यह वही बाबा जो कुंभ में चाबुक बरसा रहा था।

➡ इसी बाबा के दो मारने वाले वीडियो वायरल हुए थे

➡ प्रयागराज कुंभ पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला।

➡ पुलिस ने बाबा के पिछवाड़े लात मार सही किया।

➡ बाबा ने पलट के पुलिस को दे मारा।

➡ इस बाबा पर तत्काल FiR दर्ज कर कार्यवाही होनी चाहिए।… pic.twitter.com/79m6vBp8e8 — Adv Deepak Babu (@dbabuadvocate) February 2, 2025 कुंभ में चाबुक बरसाते हैं बाबा सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यूसर्स ने लिखा कि "ह वही बाबा जो कुंभ में चाबुक बरसा रहा था। इस बाबा पर तत्काल FIR दर्ज कर कार्यवाही होनी चाहिए।" तो वही एक दूसरे यूजर ने लिखा कि "इस सिपाही के बाप का कानून है जो बुजुर्ग उम्र के आदमी को पैरों से मारेंगे। मैं मानता हूं कि बाबा की गलती है वह पढ़ा लिखा नहीं है परंतु पुलिस में भर्ती हुए हैं पुलिस वाले जरूर उनकी पढ़ाई होने के बाद भर्ती हुए हैं।"