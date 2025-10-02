इंस्टा का प्यार या फंदा? नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर भगाया, फिर जो हुआ… जानकर चौंक जाएंगे आप!

CG News: बालिका ने घर लौटने की जिद की तो दोनों उसे घर के पास छोड़कर भाग निकले। पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश की। मुखबिर की सूचना पर अखिल सिदार उर्फ घनश्याम सिदार (21 वर्ष) और धर्मेन्द्र सिंह मरावी (23 वर्ष) दोनों निवासी डोगीपेन्ड्री थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा को रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास से गिरतार किया गया। घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (सीजी 11 बीके 3774) जब्त की गई है। आरोपियों को गिरतार कर न्यायिक आदेश पर जेल भेज दिया गया है।