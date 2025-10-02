Patrika LogoSwitch to English

इंस्टा का प्यार या फंदा? नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर भगाया, फिर जो हुआ… जानकर चौंक जाएंगे आप!

CG News: कोतरारोड़ पुलिस ने इंस्टाग्राम दोस्ती कर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाने वाले युवक अखिल सिदार और उसके साथी धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 02, 2025

cg news (Photo source- Patrika)

cg news (Photo source- Patrika)

CG News: कोतरारोड़ पुलिस ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नाबालिग बालिका को प्रेम जाल में फंसाकर भगाने वाले युवक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना 29 सितंबर 2025 की है, जब नाबालिग बालिका की मां ने थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28 सितंबर की शाम अखिल सिदार शादी का झांसा देकर उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया।

रिपोर्ट पर धारा 137(2), 87 बीएनएस और 12 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। जांच में सामने आया कि बालिका की पहचान जून 2025 में इंस्टाग्राम के माध्यम से अखिल सिदार से हुई थी। दोनों में मोबाइल और वीडियो कॉल पर बातचीत होती थी और अखिल लगातार शादी का भरोसा दिलाता था। 28 सितंबर को वह मोटरसाइकिल से आया और बालिका को रायगढ़ रेलवे स्टेशन लेकर गया, जहां उसका साथी धर्मेन्द्र भी मौजूद था।

CG News: बालिका ने घर लौटने की जिद की तो दोनों उसे घर के पास छोड़कर भाग निकले। पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश की। मुखबिर की सूचना पर अखिल सिदार उर्फ घनश्याम सिदार (21 वर्ष) और धर्मेन्द्र सिंह मरावी (23 वर्ष) दोनों निवासी डोगीपेन्ड्री थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा को रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास से गिरतार किया गया। घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (सीजी 11 बीके 3774) जब्त की गई है। आरोपियों को गिरतार कर न्यायिक आदेश पर जेल भेज दिया गया है।

खबर शेयर करें:

