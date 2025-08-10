Road Accident: ट्रेलर की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल

जहां काम करने के बाद ८ अगस्त की सुबह करीब १० बजे प्लांट से निकला तो अपने साथी संजय कुजुर के बाइक में बैठकर अपने किराए के मकान पूंजीपथरा आ रहा था। दोनों बजारी मंदिर के आगे गतिरोधक के पास पहुंचे थे कि पीछे से एक ट्रेलर चालक ने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलते हुए आया और बाइक सवारों को जोरदार ठोकर मार दिया। इससे बाइक सवार दोनों युवक सड़क में गिर गए।