Road Accident: ट्रेलर की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल

Road Accident: सिंघल प्लांट से काम करके घर जाते समय एक ट्रेलर चालक ने बाइक सवार दो युवकों को पीछे से ठोकर मार दिया।गंभीर चोट लगने से एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई तो वहीं दूसरे का उपचार जारी है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जशपुर जिला के मनोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुर्जला निवासी निकोदिम एक्का पिता कोजेलियुस एक्का (४० वर्ष) पूंजीपथरा में किराए के मकान में रहते हुए विगत कई साल से तराईमाल स्थित सिंघल प्लांट में श्रमिक का काम करता था। निकोदिम ने विगत ७ अगस्त को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए प्लांट गया था।
जहां काम करने के बाद ८ अगस्त की सुबह करीब १० बजे प्लांट से निकला तो अपने साथी संजय कुजुर के बाइक में बैठकर अपने किराए के मकान पूंजीपथरा आ रहा था। दोनों बजारी मंदिर के आगे गतिरोधक के पास पहुंचे थे कि पीछे से एक ट्रेलर चालक ने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलते हुए आया और बाइक सवारों को जोरदार ठोकर मार दिया। इससे बाइक सवार दोनों युवक सड़क में गिर गए।
Road Accident: निकोदिम एक्का को गंभीर चोट लगी तो वहीं संजय भी घायल हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को रायगढ़ मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर किया गया। शुक्रवार की दोपहर करीब 2.30 बजे मेकाहारा में भर्ती कराया गया।
जहां कुछ देर उपचार के बाद निकोदिम एक्का की मौत हो गई, वहीं उसका साथी संजय एक्का को गंभीर चोट होने से उसे भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना पर मृतक निकोदिम एक्का के परिजनों के आने पर शनिवार को चक्रधरनगर पुलिस ने मर्ग दर्ज किया।
अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों का कहना था कि निकोदिम एक्का रक्षाबंधन पर घर आने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही सड़क हादसे का शिकार हो गया। जहां सभी लोग त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन इस हादसे ने हमारी हमेशा के लिए त्यौहार की खुशियां छिन ली है। इससे अब पूरे मोहल्ले में मातम पसरा रहा।