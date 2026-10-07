Cycle ride: 75 घंटे की चुनौती में 1000 किमी साइकिल राइड, छत्तीसगढ़ के 8 राइडर्स ने हासिल की सफलता

Raipur to Nagpur cycle ride: लंबी दूरी की साइकिलिंग में छत्तीसगढ़ के राइडर्स ने एक बार फिर अपनी endurance और फिटनेस का शानदार प्रदर्शन किया। रायपुर रेन्डोनियर की ओर से आयोजित BRM 1000 किमी राइड में प्रदेश के 8 राइडर्स ने निर्धारित समय सीमा के भीतर 1000 किलोमीटर की दूरी साइकिल से पूरी कर सफलता हासिल की। राइड पूरी करने के लिए प्रतिभागियों को 75 घंटे की समय सीमा दी गई थी। यह चुनौतीपूर्ण राइड 1 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे रायपुर के स्टार्ट पॉइंट बायसिकल हब से शुरू हुई। राइडर्स ने तय रूट पर लगातार साइकिल चलाते हुए निर्धारित दूरी पूरी की और वापसी के बाद रायपुर पहुंचे।