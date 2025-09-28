विदेश से MBBS पास करने वालों छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने मिलेगा इतना स्टाइपेंड, जल्द करें आवेदन

CG Internship 2025 (Photo source- Patrika)
CG Internship 2025: विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आए व एफएमजीई पास छात्रों को भी 15300 रुपए स्टायपेंड दिया जा रहा है। छात्र सरकारी व निजी कॉलेजों में एक साल की इंटर्नशिप कर रहे हैं। पहले विदेश में पढ़े छात्रों को स्टायपेंड का प्रावधान नहीं था। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद इसका प्रावधान किया गया है।
इंटर्नशिप एक साल का होती है। इस हिसाब से एक छात्र को सालभर में 1.8 लाख रुपए से ज्यादा स्टायपेंड मिलेगा। प्रदेश में विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई कर 150 से 200 छात्र लौटते हैं। ये विदेश में इंटर्नशिप तो करते ही हैं, वहां से लौटने के बाद भी इंटर्नशिप करने की जरूरत होती है। इंटर्नशिप वही कर सकता है, जिसने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम यानी एफएमजीई पास की हो।
हालांकि इस परीक्षा में महज 12 से 22 फीसदी छात्र ही पास हो पाते हैं। फरवरी 2022 में रूस व यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के कारण कई छात्रों की एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। ऐसे छात्र जिनका एमबीबीएस कोर्स पूरा नहीं हुआ है, वे इंटर्नशिप नहीं कर सकते। इंटर्नशिप करने के लिए वही पात्र हैं, जिन्होंने एमबीबीएस का कोर्स पूरा किया हो। एनएमसी के आदेश के बाद प्रदेश में विदेश से एमबीबीएस पढ़े 800 से ज्यादा विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करने की अनुमति मिली थी।
CG Internship 2025: हालांकि अभी इससे आधे छात्र ही इंटर्नशिप कर रहे हैं। पुराने कॉलेजों में कम व जहां इंटर्नशिप शुरू नहीं हुई है, वहां एमबीबीएस सीटों के बराबर इंटर्नशिप की अनुमति दी गई है। इंटर्नशिप के बाद पीजी की तैयारी एक साल की इंटर्नशिप पूरा करने के बाद विद्यार्थी प्री पीजी की तैयारी करते हैं। नीट पीजी में अच्छे स्कोर आने के बाद कई छात्र एमडी-एमएस की पढ़ाई करते हैं। हालांकि इनकी संख्या कम है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग