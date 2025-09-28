Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

विदेश से MBBS पास करने वालों छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने मिलेगा इतना स्टाइपेंड, जल्द करें आवेदन

CG Internship 2025: विदेश से एमबीबीएस कर लौटे और एफएमजीई पास छात्रों को अब इंटर्नशिप के दौरान 15,300 रुपए मासिक स्टायपेंड मिलेगा। एक साल की इंटर्नशिप में छात्रों को 1.8 लाख रुपए से अधिक राशि दी जाएगी।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 28, 2025

CG Internship 2025 (Photo source- Patrika)

CG Internship 2025 (Photo source- Patrika)

CG Internship 2025: विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आए व एफएमजीई पास छात्रों को भी 15300 रुपए स्टायपेंड दिया जा रहा है। छात्र सरकारी व निजी कॉलेजों में एक साल की इंटर्नशिप कर रहे हैं। पहले विदेश में पढ़े छात्रों को स्टायपेंड का प्रावधान नहीं था। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद इसका प्रावधान किया गया है।

इंटर्नशिप एक साल का होती है। इस हिसाब से एक छात्र को सालभर में 1.8 लाख रुपए से ज्यादा स्टायपेंड मिलेगा। प्रदेश में विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई कर 150 से 200 छात्र लौटते हैं। ये विदेश में इंटर्नशिप तो करते ही हैं, वहां से लौटने के बाद भी इंटर्नशिप करने की जरूरत होती है। इंटर्नशिप वही कर सकता है, जिसने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम यानी एफएमजीई पास की हो।

हालांकि इस परीक्षा में महज 12 से 22 फीसदी छात्र ही पास हो पाते हैं। फरवरी 2022 में रूस व यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के कारण कई छात्रों की एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। ऐसे छात्र जिनका एमबीबीएस कोर्स पूरा नहीं हुआ है, वे इंटर्नशिप नहीं कर सकते। इंटर्नशिप करने के लिए वही पात्र हैं, जिन्होंने एमबीबीएस का कोर्स पूरा किया हो। एनएमसी के आदेश के बाद प्रदेश में विदेश से एमबीबीएस पढ़े 800 से ज्यादा विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करने की अनुमति मिली थी।

CG Internship 2025: हालांकि अभी इससे आधे छात्र ही इंटर्नशिप कर रहे हैं। पुराने कॉलेजों में कम व जहां इंटर्नशिप शुरू नहीं हुई है, वहां एमबीबीएस सीटों के बराबर इंटर्नशिप की अनुमति दी गई है। इंटर्नशिप के बाद पीजी की तैयारी एक साल की इंटर्नशिप पूरा करने के बाद विद्यार्थी प्री पीजी की तैयारी करते हैं। नीट पीजी में अच्छे स्कोर आने के बाद कई छात्र एमडी-एमएस की पढ़ाई करते हैं। हालांकि इनकी संख्या कम है।

ये भी पढ़ें

CG News: बड़ी खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में अगले साल खुलेंगे 5 नए मेडिकल कॉलेज, बढ़ेंगी 250 MBBS सीटें
रायपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 08:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / विदेश से MBBS पास करने वालों छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने मिलेगा इतना स्टाइपेंड, जल्द करें आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कोरबा कलेक्टर हटाने की मांग पर पूर्व गृहमंत्री कंवर का धरना, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना…

कोरबा कलेक्टर हटाने की मांग पर पूर्व गृहमंत्री कंवर का धरना, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना...(photo-patrika)
रायपुर

निकायों में खुलेंगे आदर्श सुविधा केंद्र! केंद्र सरकार ने मंजूर किए 50 करोड़, मिलेंगी सुविधाएं ये सारी सुविधाएं…

निकायों में खुलेंगे आदर्श सुविधा केंद्र! केंद्र सरकार ने मंजूर किए 50 करोड़, मिलेंगी सुविधाएं ये सारी सुविधाएं...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य छोटा..! MBBS सीट देने में सबसे आगे, हर साल सेंट्रल पुल में दे रहा 38 सीटें…

छत्तीसगढ़ राज्य छोटा..! MBBS सीट देने में सबसे आगे, हर साल सेंट्रल पुल में दे रहा 38 सीटें...(photo-patrika)
रायपुर

Crime News: किराएदारों की जांच नहीं : नक्सलियों-विदेशियों की शरणस्थली बन रही यह सिटी

Crime News: किराएदारों की जांच नहीं : नक्सलियों-विदेशियों की शरणस्थली बन रही यह सिटी
रायपुर

New System : यहां भुवनेश्वर मॉडल पर कमिश्नरी लागू करने का प्रस्ताव

New System : यहां भुवनेश्वर मॉडल पर कमिश्नरी लागू करने का प्रस्ताव
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.