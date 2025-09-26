Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Pensioners: पेंशनरों को DR का इंतजार, महासंघ ने सरकार से की त्वरित कार्रवाई की मांग…

CG Pensioners: कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) के आदेश 25 अगस्त 2025 से जारी होने के एक माह बाद भी डीआर के आदेश जारी नहीं होने पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ ने रोष जाहिर किया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 26, 2025

CG Pensioners: पेंशनरों को डीआर का इंतजार, महासंघ ने सरकार से की त्वरित कार्रवाई की मांग...(photo-patrika)
CG Pensioners: पेंशनरों को डीआर का इंतजार, महासंघ ने सरकार से की त्वरित कार्रवाई की मांग...(photo-patrika)

CG Pensioners: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में पेंशनरों के लिए जनवरी 25 से लंबित महंगाई राहत (डीआर) के आदेश आज तक जारी नहीं किए गए। कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) के आदेश 25 अगस्त 2025 से जारी होने के एक माह बाद भी डीआर के आदेश जारी नहीं होने पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ ने रोष जाहिर किया है।

CG Pensioners: डीआर आदेश जारी न होने पर नाराज़गी

महासंघ ने कहा है कि पहले राज्य में कर्मचारियों के आदेश के साथ पेंशनरों के डीआर के आदेश को भी शामिल कर जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन सातवां वेतनमान लागू होने के बाद से उसी दिन पृथक से पेंशनरों के लिए डीआर के आदेश जारी किए जाते रहे हैं। 2018 से कुछ दिनों के बाद विलंब से वित्त विभाग से आदेश जारी होते रहे हैं।

यह पहली बार हो रहा है, जब प्रदेश में कर्मचारियों के आदेश के बाद एक महीने बाद भी पेंशनरों के लिए डीआर के आदेश जारी नहीं हुए। ऐसा करके वित्त विभाग छत्तीसगढ़ ने विलंब करने में एक नया इतिहास रच दिया है। महासंघ ने पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के हित में जनवरी से 2 प्रतिशत की किस्त स्वीकृत कर आदेश जारी करने के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2025 08:53 am

Published on:

26 Sept 2025 08:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Pensioners: पेंशनरों को DR का इंतजार, महासंघ ने सरकार से की त्वरित कार्रवाई की मांग…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.