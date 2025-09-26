CG Pensioners: पेंशनरों को DR का इंतजार, महासंघ ने सरकार से की त्वरित कार्रवाई की मांग…

CG Pensioners: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में पेंशनरों के लिए जनवरी 25 से लंबित महंगाई राहत (डीआर) के आदेश आज तक जारी नहीं किए गए। कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) के आदेश 25 अगस्त 2025 से जारी होने के एक माह बाद भी डीआर के आदेश जारी नहीं होने पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ ने रोष जाहिर किया है।
महासंघ ने कहा है कि पहले राज्य में कर्मचारियों के आदेश के साथ पेंशनरों के डीआर के आदेश को भी शामिल कर जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन सातवां वेतनमान लागू होने के बाद से उसी दिन पृथक से पेंशनरों के लिए डीआर के आदेश जारी किए जाते रहे हैं। 2018 से कुछ दिनों के बाद विलंब से वित्त विभाग से आदेश जारी होते रहे हैं।
यह पहली बार हो रहा है, जब प्रदेश में कर्मचारियों के आदेश के बाद एक महीने बाद भी पेंशनरों के लिए डीआर के आदेश जारी नहीं हुए। ऐसा करके वित्त विभाग छत्तीसगढ़ ने विलंब करने में एक नया इतिहास रच दिया है। महासंघ ने पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के हित में जनवरी से 2 प्रतिशत की किस्त स्वीकृत कर आदेश जारी करने के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग की है।