CG SET में हजारों ने छोड़ी परीक्षा, चंद मिनट की देरी से कई अभ्यर्थियों का मौका गया

CG SET राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनने की पात्रता से जुड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसलिए इसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। परीक्षा के लिए अलग-अलग जिलों में केंद्र बनाए गए थे, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में सुविधा हो। इस बार भी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह रहा। हालांकि गैरहाजिर अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या और देर से पहुंचने के कारण प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों का आंकड़ा परीक्षा के बाद चर्चा का विषय बना रहा। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की मौजूदगी और अनुपस्थिति का अंतिम आंकड़ा संबंधित विभाग की ओर से जारी किया जाएगा।