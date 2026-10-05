CG SET में हजारों ने छोड़ी परीक्षा, चंद मिनट की देरी से कई अभ्यर्थियों का मौका गया

परीक्षा हॉल से बाहर निकलते अभ्यर्थी (Photo Patrika)
CG SET 2026 Exam: छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा (CG SET) में रविवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। प्रदेशभर में परीक्षा के लिए बनाए गए 56 केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था, लेकिन इनमें से हजारों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सके। वहीं, निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचने वाले कई अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिल सका।
परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ नजर आई। पहली पाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ अभ्यर्थी अंतिम समय में केंद्र पहुंचे। गेट बंद होने के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों ने प्रवेश की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन परीक्षा के नियमों के कारण उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। चंद मिनट की देरी कई अभ्यर्थियों के लिए भारी पड़ गई।
CG SET का आयोजन दो पालियों में किया गया। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की जरूरी जांच की गई। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड और निर्धारित पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य था। केंद्रों पर सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए थे। पहली पाली में अभ्यर्थियों ने निर्धारित विषय के पेपर की परीक्षा दी, जबकि दूसरी पाली में भी अलग-अलग विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए निगरानी व्यवस्था भी रखी गई थी।
परीक्षा को लेकर पहले ही अभ्यर्थियों को समय पर केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई थी। इसके बावजूद कई अभ्यर्थी यातायात, दूरी और अन्य कारणों से देरी से पहुंचे। परीक्षा केंद्र के गेट पर पहुंचने के बाद जब प्रवेश नहीं मिला तो कुछ अभ्यर्थियों में निराशा देखने को मिली। अभ्यर्थियों का कहना था कि कुछ मिनट की देरी के कारण परीक्षा में शामिल होने का मौका हाथ से निकल गया।
CG SET राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनने की पात्रता से जुड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसलिए इसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। परीक्षा के लिए अलग-अलग जिलों में केंद्र बनाए गए थे, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में सुविधा हो। इस बार भी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह रहा। हालांकि गैरहाजिर अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या और देर से पहुंचने के कारण प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों का आंकड़ा परीक्षा के बाद चर्चा का विषय बना रहा। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की मौजूदगी और अनुपस्थिति का अंतिम आंकड़ा संबंधित विभाग की ओर से जारी किया जाएगा।
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