छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों से सटे गांव होंगे विकसित, सबको मिलेंगे 2000 रुपए, 16वें वित्त आयोग के तहत तैयार हुआ प्लान

योजना को जमीन पर लागू करने के लिए समिति तीन वर्षीय परिवर्तन योजना तैयार करेगी। इसमें गांवों को नगरीय निकायों में शामिल करने के बाद जरूरी बदलावों और विकास कार्यों की रूपरेखा तय की जाएगी। समिति की जिम्मेदारी केवल गांवों के चयन तक सीमित नहीं होगी। ग्राम पंचायतों से नगरीय निकायों को संपत्तियों, सरकारी रिकॉर्ड और संबंधित दायित्वों के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी तय की जाएगी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के दौरान रिकॉर्ड और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा, नए शामिल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। कर व्यवस्था लागू करने से जुड़े पहलुओं को भी परिवर्तन योजना में शामिल किया जाएगा, ताकि नए क्षेत्रों को नगरीय प्रशासन के अनुरूप विकसित किया जा सके।