Janmashtami 2025: CPS स्कूल गढ़ियारी में जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन, छात्रों में दिखा ने उत्साह…

Janmashtami 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर के सीपीएस स्कूल गढ़ियारी में जन्माष्टमी के अवसर पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निदेशक ज्योति अग्रवाल और मुख्याध्यापिका ओशिन खान ने विशेष रूप से भाग लिया और छात्रों को भगवान कृष्‍ण के जीवन और उनके संदेशों के बारे में बताया।