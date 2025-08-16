Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Janmashtami 2025: CPS स्कूल गढ़ियारी में जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन, छात्रों में दिखा ने उत्साह…

Janmashtami 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर के सीपीएस स्कूल गढ़ियारी में जन्माष्टमी के अवसर पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Aug 16, 2025

CPS स्कूल गढ़ियारी में जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन(photo-patrika)
CPS स्कूल गढ़ियारी में जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन(photo-patrika)

Janmashtami 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर के सीपीएस स्कूल गढ़ियारी में जन्माष्टमी के अवसर पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निदेशक ज्योति अग्रवाल और मुख्याध्यापिका ओशिन खान ने विशेष रूप से भाग लिया और छात्रों को भगवान कृष्‍ण के जीवन और उनके संदेशों के बारे में बताया।

Janmashtami 2025: कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण

  • भगवान कृष्ण की झांकी: छात्रों ने भगवान कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का प्रदर्शन किया।
  • जन्माष्टमी की कहानी: निदेशक ज्योति अग्रवाल ने छात्रों को जन्माष्टमी की कहानी सुनाई और भगवान कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला।
  • मटकी फोड़ प्रतियोगिता: छात्रों ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें उन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का प्रदर्शन किया।

निदेशक ज्योति अग्रवाल और मुख्याध्यापिका ओशिन खान का संदेश

निदेशक ज्योति अग्रवाल और मुख्याध्यापिका ओशिन खान ने छात्रों को जन्माष्टमी के महत्व और भगवान कृष्ण के संदेशों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन हमें सत्य, न्याय, और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

छात्रों का उत्साह

छात्रों ने जन्माष्टमी उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर स्कूल में भगवान कृष्ण के जीवन और उनके संदेशों पर चर्चा की गई।

Published on:

16 Aug 2025 06:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Janmashtami 2025: CPS स्कूल गढ़ियारी में जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन, छात्रों में दिखा ने उत्साह…

