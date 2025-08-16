Janmashtami 2025: CPS स्कूल गढ़ियारी में जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन, छात्रों में दिखा ने उत्साह…

Janmashtami 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर के सीपीएस स्कूल गढ़ियारी में जन्माष्टमी के अवसर पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निदेशक ज्योति अग्रवाल और मुख्याध्यापिका ओशिन खान ने विशेष रूप से भाग लिया और छात्रों को भगवान कृष्ण के जीवन और उनके संदेशों के बारे में बताया।
निदेशक ज्योति अग्रवाल और मुख्याध्यापिका ओशिन खान ने छात्रों को जन्माष्टमी के महत्व और भगवान कृष्ण के संदेशों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन हमें सत्य, न्याय, और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
छात्रों ने जन्माष्टमी उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर स्कूल में भगवान कृष्ण के जीवन और उनके संदेशों पर चर्चा की गई।