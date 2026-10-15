राजगढ़ में बिजली कटौती से बच्चों की पढ़ाई और खेत पर पड़ रहा असर, पत्रिका के सर्वे में खुली पोल

Rajgarh Power Cuts Survey: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में हो रही अघोषित बिजली कटौती से आम जनजीवन बेहाल है। पत्रिका के सर्वे में शामिल लोगों ने लचर हो चुकी विद्युत व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। सर्वे में शामिल 200 लोगों में से 95% से अधिक ने अघोषित कटौती पर नाराजगी जताई है, तो वहीं 70% से अधिक लोगों के मुताबिक, उन्हें दिन-रात मिलाकर महज 4 से 10 घंटे बिजली मिल रही है। करीब 80% लोगों ने खेती-किसानी और बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा असर बताया। इसके साथ ही करीब 85% ने बिजली कंपनी और स्थानीय प्रशासन को संकट के लिए जिम्मेदार माना है। आप भी इस लिंक पर क्लिक करे सर्वे में शामिल होकर अपनी बात रख सकते हैं https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOPNFgM-imCd6ja_NHms8d3e3OYzMaidvc6HtvzdGZC5JvCQ/viewform