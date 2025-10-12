CG News: इंसाफ चाहिए..! महिला की मौत पर समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी

CG News: मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जांच दल गठित की है। टीम सात दिनों के भीतर अपना रिपोर्ट सौंपेगी। टीम ने गायनिक विभाग के ऑपरेशन थियेटर का कल्चरल रिपोर्ट लेकर उसे सील कर दिया है। साथ ही महिला के इलाज से संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर स्टाफ से भी बयान लिया है। समाज के अध्यक्ष भागवत साहू ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो साहू समाज प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि संबंधित अस्पताल में पहला मामला नहीं है। यहां आए दिन इलाज में लापरवाही के चलते मरीजों के मौत की खबरें आती हैं।