CG News: इंसाफ चाहिए..! महिला की मौत पर समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी

महिला की मौत का मामला (Photo source- Patrika)
CG News: बसंतपुर स्थित शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत मामले में साहू समाज ने हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज व परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए इलाज करने वाले लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग रखी है।
शनिवार को जिला साहू संघ के अध्यक्ष भागवत साहू ने पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी राहुलदेव शर्मा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। मृतका के पुत्र युवराज साहू का कहना है कि यह इलाज नहीं बल्कि मां की हत्या की गई है। मामले में एफआईआर की जानी चाहिए।
CG News: बालोद जिले के देवरी थाना अंतर्गत ग्राम रीवागहन निवासी ४६ वर्षीय महिला द्रौपदी साहू की इलाज में लापरवाही के चलते 9 अक्टूबर सुबह 11.30 बजे मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया कि महिला के बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था। 6 अक्टूबर को वह टांका खुलवाने के लिए दोबारा भर्ती हुई। जहां डॉक्टरों ने महिला के पेट में इन्फेक्शन बताकर फिर ऑपरेशन कर दिया, इसके बाद महिला की तबियत बिगड़ गई और 9 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई।
परिजनों का आरोप निराधार है। महिला के आंत में इन्फेक्शन की समस्या थी, जिसका ऑपरेशन ही उपचार था। परिजनों की सहमति से ही महिला का फिर से ऑपरेशन किया जा रहा था। महिला का अनुभवी डॉक्टर ही इलाज कर रहे थे। डॉक्टर हर संभव किसी भी मरीज को बचाने का प्रयास करते हैं, वहीं इस मामले में भी किया जा रहा था: डॉ. सुरेश पात्रो, शुक्ला स्पेशलिटी हॉस्पिटल
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने कहा कि यह सिर्फ एक समाज का मामला नहीं, बल्कि मानवता से जुड़ा विषय है। उन्होंने सभी समाज और राजनीतिक दलों से अपील की कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
CG News: मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जांच दल गठित की है। टीम सात दिनों के भीतर अपना रिपोर्ट सौंपेगी। टीम ने गायनिक विभाग के ऑपरेशन थियेटर का कल्चरल रिपोर्ट लेकर उसे सील कर दिया है। साथ ही महिला के इलाज से संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर स्टाफ से भी बयान लिया है। समाज के अध्यक्ष भागवत साहू ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो साहू समाज प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि संबंधित अस्पताल में पहला मामला नहीं है। यहां आए दिन इलाज में लापरवाही के चलते मरीजों के मौत की खबरें आती हैं।
