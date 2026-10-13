रामपुर जेल में आजम खां से पूछताछ करेगी ED, जौहर ट्रस्ट मामले में चार सदस्यीय टीम पहुंची

Azam Khan ED Investigation: उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर ट्रस्ट मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) आज सपा नेता आजम खां से पूछताछ करेगी। इसके लिए ईडी की चार सदस्यीय टीम रामपुर जेल भेजी गई है। जांच एजेंसी इससे पहले आजम खां के करीबियों, ठेकेदारों, फर्म संचालकों और सपा विधायक नसीर अहमद खां से पूछताछ कर चुकी है। अब इन लोगों के बयानों का आजम खां से मिलान किया जाएगा। ईडी उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है।