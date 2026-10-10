10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रामपुर

रामपुर में बेखौफ बदमाश: शराब के ठेके पर युवक की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात

Rampur Crime News: बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक देशी शराब के ठेके के पास बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
less than 1 minute read
Google source verification

रामपुर

image

Shaitan Prajapat

Oct 10, 2026

Crime News

क्राइम न्यूज प्रतीकात्म फोटो

Rampur Crime News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक देशी शराब के ठेके के पास बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह पूरी वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

यह खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2026 08:08 pm

Published on:

10 Oct 2026 07:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर में बेखौफ बदमाश: शराब के ठेके पर युवक की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रामपुर में दिनदहाड़े हत्याकांड, छह गोलियां चलाकर 24 से ज्यादा मुकदमों वाले बदमाश को उतारा मौत के घाट

rampur sunny alias sanaya murder liquor contract firing
रामपुर

‘100-150 वर्ष पुरानी मस्जिदों पर बुलडोजर चलना तकलीफ की बात’, धार्मिक नेता हाफिज मोहम्मद जमील हयात का बयान

Hafiz Mohammad Jameel Hayat
रामपुर

सांप ने काटा तो शख्स ने किया गजब का काम, जहरीले सांप को बोतल में बंद कर पहुंचा अस्पताल

rampur man brings snake bottle hospital after snake bite
रामपुर

पत्नी को मायके से बुलाने के लिए पिता ने रची बेटे के अपहरण की साजिश, दोस्त संग गिरफ्तार; रामपुर का मामला

rampur child kidnapping father arrested son abduction
रामपुर

रामपुर में पानी भरने को लेकर बवाल, दो पक्षों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी; 4 लोग घायल

रामपुर में पानी भरने को लेकर बवाल
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.