रामपुर में बेखौफ बदमाश: शराब के ठेके पर युवक की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात

Rampur Crime News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक देशी शराब के ठेके के पास बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह पूरी वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।