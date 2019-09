VIDEO एमपी के रतलाम में बारिश से 18 की मौत, 90 लाख का नुकसान



18 deaths due to rain in MP's Ratlam, loss of 90 lakh: जिलेभर में 18 व्यक्तियों की मौत बारिश की वजह से हो चुकी है और दो घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा आलोट विकासखंड में सात मौत हुई हैं। अब तक 13 पशु जान गंवा चुके हैं।