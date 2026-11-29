general administration department imposes a ban on transfers (फोटो सोर्स- Patrika)
नीमच। जिले की कानून-व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने और पुलिस व्यवस्था में प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। रविवार को जारी दो अलग-अलग आदेशों के तहत जिले के विभिन्न थानों, चौकियों और रक्षित केंद्र में पदस्थ पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना की गई है। इनमें प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं।
आदेश के अनुसार, स्थानांतरण प्रशासनिक दृष्टि से तथा कुछ पुलिसकर्मियों के स्वयं के निवेदन पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से किए गए हैं। एसपी ने रक्षित निरीक्षक और जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को तत्काल नवीन पदस्थापना स्थल के लिए रवाना किया जाए। साथ ही रवानगी और आमद की रिपोर्ट एसपी कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाए।
प्रधान आरक्षकों की नई पदस्थापना
वर्तमान पदस्थापना → नवीन पदस्थापना
गोपाल सोनी - रक्षित केंद्र - थाना यातायात, नीमच।
जोनिश तंवर - थाना यातायात, नीमच - थाना नीमच कैंट।
लोकेन्द्र सिंह - थाना नीमच कैंट - चौकी कंजार्डा, थाना मनासा।
दिनेश गुर्जर - रक्षित केंद्र - थाना अजाक, नीमच।
आदित्य गौड़ - रक्षित केंद्र - थाना बघाना।
मनोज भाटी - थाना नीमच कैंट - चौकी सरवानिया महाराज, थाना जावद।
योगेन्द्र सिंह - थाना नीमच कैंट - चौकी सरवानिया महाराज, थाना जावद।
संतोष नरेड़ा - थाना नीमच कैंट - रक्षित केंद्र।
माधव हाड़ा - चौकी सरवानिया महाराज, थाना जावद र- थाना बघाना।
अजीत कुमावत - चौकी सरवानिया महाराज, थाना जावद - थाना नीमच कैंट।
गायत्री वर्मा - रक्षित केंद्र - थाना नीमच कैंट।
श्रीपाल सिंह चंद्रावत - थाना जावद - थाना बघाना।
आरक्षकों की नई पदस्थापना
वर्तमान पदस्थापना - नवीन पदस्थापना
विनोद पाटीदार - रक्षित केंद्र - थाना नीमच सिटी।
कारूलाल गायरी - थाना नीमच सिटी - चौकी डिकेन, थाना रतनगढ़।
सुनील चौहान - थाना यातायात, नीमच - चौकी सरवानिया महाराज, थाना जावद।
अजय खराड़ी - थाना यातायात, नीमच - चौकी डिकेन, थाना रतनगढ़।
भगतराम धनगर - चौकी सरवानिया महाराज, थाना जावद - थाना रामपुरा।
मनीष भेवरा - चौकी सरवानिया महाराज, थाना जावद - थाना बघाना।
सचिन कौशिक - चौकी जाट, थाना रतनगढ़ - थाना जीरन।
राजमल कुमावत - थाना मनासा - थाना यातायात, नीमच।
वीरेंद्र सिंह सिसोदिया — थाना बघाना → चौकी नयागांव, थाना जावद।
तंवरसिंह राठौर - रक्षित केंद्र - चौकी कंजार्डा, थाना मनासा।
कृष्णा गायरी - रक्षित केंद्र - महिला थाना, नीमच।
मोहिदनुर - थाना यातायात, नीमच - थाना बघाना।
प्रियांक शर्मा - थाना रामपुरा - चौकी सरवानिया महाराज, थाना जावद।
विजय बहादुर - रक्षित केंद्र - थाना नीमच सिटी।
हिमांशु परमार - थाना जावद - रक्षित केंद्र।
विजय मालवीय - रक्षित केंद्र → थाना रामपुरा।
घनश्याम — रक्षित केंद्र - थाना यातायात, नीमच।
उदयलाल - रक्षित केंद्र - थाना मनासा।
शंकरसिंह - रक्षित केंद्र - थाना बघाना।
दिलीपसिंह आंजना - रक्षित केंद्र - थाना जीरन।
अनोपसिंह - रक्षित केंद्र - चौकी कंजार्डा, थाना मनासा।
अश्विनी चाष्टा - थाना मनासा - थाना यातायात, नीमच।
नरेंद्र जोशी - जिविशा, नीमच - चौकी सरवानिया महाराज, थाना जावद।
पूजा - रक्षित केंद्र - थाना जीरन।
अंजना कुंवर - कंट्रोल रूम, नीमच - थाना बघाना।
सागरमल सूर्यवंशी - रक्षित केंद्र - थाना नीमच सिटी।
सोना धाकड़ — रक्षित केंद्र → थाना रामपुरा।
महिमा राठौर - रक्षित केंद्र - थाना मनासा।
श्यामसिंह - रक्षित केंद्र - थाना मनासा।
अशोक चंद्रावत - थाना जीरन - चौकी नयागांव, थाना जावद।
श्यामसिंह देवड़ा - थाना जावद - थाना कुकड़ेश्वर।
रविंद्र जगावत - रक्षित केंद्र - थाना कुकड़ेश्वर।
गजेंद्र सिंह - थाना रतनगढ़ - रक्षित केंद्र।
गोपाल पाटीदार - चौकी सरवानिया महाराज, थाना जावद - थाना कुकड़ेश्वर।
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