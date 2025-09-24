Vinayaka Chaturthi Shubh Yog 2025: नवरात्रि में विनायक चतुर्थी पर बन रहा रवि और भद्रावास योग का संयोग, करें इस भगवान की पूजा

Vinayaka Chaturthi 2025 Shubh Yog: इस वर्ष नवरात्रि के पावन अवसर पर विनायक चतुर्थी का पर्व एक विशेष संयोग के साथ आ रहा है। इस दिन रवि योग और भद्रावास योग जैसे शुभ योगों का संगम हो रहा है, जो पूजा-पाठ और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे विशेष योगों में भगवान गणेश की आराधना से विघ्न दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस बार यह शुभ पर्व नवरात्रि के बीच पड़ रहा है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है।आइए जानें इस दिन की महत्ता और शुभ मुहूर्त ।