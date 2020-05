RSMSSB result 2020: आरएसएमएसएसबी ने जारी किए कई परीक्षाओं के रिजल्ट, यहां देखें सीधा Link

RSMSSB result 2020: अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने सात अलग—अलग भर्ती परीक्षाओं के के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इससे पिछले काफी समय परिणामों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी किए गए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आरएसएमएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

विभिन्न पदों के लिए हुए रिजल्ट जारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए हैं। इनकी लिस्ट निम्न प्रकार से है।

1. Industry Dept 2018: Result of Handloom Inspector

(उद्योग विभाग 2018: हैंडलूम इंस्पेक्टर का परिणाम)

2. Industry Dept 2018: Result of Salt Inspector

(उद्योग विभाग 2018: नमक निरीक्षक का परिणाम)

3. Jr. Instructor 2018: Result of Mechanic Diesel Engine

(जूनियर प्रशिक्षक 2018: मैकेनिक डीजल इंजन का परिणाम)

4. Jr. Instructor 2018: Result of Wireman

(जूनियर प्रशिक्षक 2018: वायरमैन का परिणाम)

5. Jr. Instructor 2018: Result of Electronics Mechanic

(जूनियर प्रशिक्षक 2018: इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का परिणाम)

6. Jr. Instructor 2018: Result of Mechanic Refrigeration and Air Conditioner जूनियर प्रशिक्षक 2018: (मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर का परिणाम)

7. PTI 2018: Finally Selected Candidates PTI Grade 3rd

(पीटीआई 2018: अंत में चयनित उम्मीदवार पीटीआई ग्रेड 3 जी)



रिजल्ट का Direct Link

यूं चेक करें रिजल्ट

rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें।

विभिन्न पदों के RSMSSB result आपको दिख जाएंगे। जिस पद के लिए आपने परीक्षा दी है, उस पर क्लिक कर अपना रिजल्ट कर सकते हैं।