Rajasthan: चंबल पार कर MP के कूनो से राजस्थान के रणथंभौर पहुंची ‘ज्वाला’, वन विभाग की टीम कर रही ट्रेकिंग

सवाईमाधोपुर/ श्योपुर। मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चंबल नदी पार करते हुए मादा चीता ज्वाला सोमवार को राजस्थान के रणथम्भौर बाघ परियोजना में पहुंच गई। ज्वाला के गले में रेडियो कॉलर भी है। फिलहाल उसकी लोकेशन बालेर रेंज में चंबल नदी के किनारे बताई जा रही है।
सीसीएफ के निर्देश पर वनविभाग की टीम उसकी ट्रेकिंग कर रही है। वहीं, मध्यप्रदेश की ट्रेकिंग टीम भी यहां के लिए रवाना हो गई है। वनविभाग के अनुसार रविवार को ज्वाला श्योपुर जिले के मानपुर क्षेत्र में एक शावक के साथ नजर आई थी, लेकिन सोमवार को शावक से अलग हो गई।
ज्वाला सोमवार को चंबल नदी पार कर सवाईमाधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र में पहुंची है। एक दिन पहले उसकी लोकेशन श्योपुर जिले के मानपुर क्षेत्र के काशीपुर के खेतों में ट्रेस हुई थी। उसने रविवार-सोमवार की रात में रामेश्वर त्रिवेणी संगम स्थित फतेहपुर गांव में एक गाय का शिकार भी किया। उसके बाद वह आगे बढ़ी और सीप नदी पार करते हुए बगदिया चंबल किनारे पहुंची। सोमवार सुबह चंबल नदी पार कर रणथम्भौर की बालेर रेंज में प्रवेश किया। फिलहाल वह चंबल किनारे बताई जा रही है।
चीता ज्वाला के 4 शावक हैं, लेकिन अब चारों ही उसके साथ नहीं है। एक नर शावक बाड़े में है, जबकि एक नर व एक मादा शावक एक सप्ताह पहले ही उससे अलग होकर कूनो पार्क की सीमा में ही है। रविवार तक ज्वाला के साथ एक मादा शावक थी, लेकिन वह भी अलग हो गई है। मादा शावक की उम्र करीब 19 माह बताई जा रही है।
-ज्वाला ने कूनो से मानपुर तक की करीब 50 किमी की दूरी तय की है।
-इसके बाद मानपुर से बदलिया गांव तक करीब 10 किमी की दूरी तय की।
-बालेर रेंज तक करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय की है।
-अब तक 80 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है।
चीता ज्वाला सुरक्षित है। उसे रेस्क्यू कर लाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। उसका शावक भी फिलहाल उससे अलग हो गया है।
-उत्तम कुमार शर्मा, डायरेक्टर, चीता प्रोजेक्ट कूनो नेशनल पार्क श्योपुर
मादा चीता ज्वाला बालेर रेंज में चंबल किनारे आई है। रेडियो कॉलर से उसकी लोकेशन पता चली है। वनविभाग की टीम उसकी ट्रेकिंग कर रही है।
-अनूप के आर, सीसीएफ, रणथम्भौर बाघ परियोजना