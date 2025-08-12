Rajasthan: चंबल पार कर MP के कूनो से राजस्थान के रणथंभौर पहुंची ‘ज्वाला’, वन विभाग की टीम कर रही ट्रेकिंग

ज्वाला सोमवार को चंबल नदी पार कर सवाईमाधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र में पहुंची है। एक दिन पहले उसकी लोकेशन श्योपुर जिले के मानपुर क्षेत्र के काशीपुर के खेतों में ट्रेस हुई थी। उसने रविवार-सोमवार की रात में रामेश्वर त्रिवेणी संगम स्थित फतेहपुर गांव में एक गाय का शिकार भी किया। उसके बाद वह आगे बढ़ी और सीप नदी पार करते हुए बगदिया चंबल किनारे पहुंची। सोमवार सुबह चंबल नदी पार कर रणथम्भौर की बालेर रेंज में प्रवेश किया। फिलहाल वह चंबल किनारे बताई जा रही है।