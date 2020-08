अंतरिक्ष में तारों के बीच दिखी Butterfly! Photo देख चौंके वैज्ञानिक

नई दिल्ली। ये ब्रहमांड रहस्यों से भरा हुआ है। यहां हमेशा अजीबो-गरीब घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। हाल ही में अंतरिक्ष (Space) में अजीबोगरीब चीज उड़ते हुई चीज दिखाई दी है। जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी वायरल हो रही है। ये तस्वीर देखने में बिलकुल तितली (Butterfly ) की तरह नजर आ रही है। इस तस्वीर को देखने के बाद लोग हैरान हो रहे है।

Resembling a butterfly with its symmetrical structure, beautiful colours, and intricate patterns, this striking bubble of gas, NGC 2899, appears to float and flutter across the sky in this new picture from our VLT.



Credit: @ESOhttps://t.co/IseDOa6YRe pic.twitter.com/gPpSBa2N9y