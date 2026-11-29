Seoni news यह परियोजना लगभग 1563 करोड़ की लागत से पूरी की जाएगी। एमपीआरडीसी सडक़ की निर्माण एंजेसी है। जिसने अक्टूबर माह में टेंडर जारी किए हैं और टेंडर की आखिरी तारीख 8 दिसंबर 2026 है। अलगे दो सालों में सिवनी-बालाघाट फोरलेन सडक़ का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी बात यह है कि सिवनी-बालाघाट सडक़ परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत विकसित होगी। इस मॉडल के तहत जिन सडक़ों का निर्माण होता है, इनमें परियोजना के कंस्ट्रक्शन फेस में सरकार कुल परियोजना लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा पांच बराबर किस्तों में अनुदान के रूप में देती है। वहीं सडक़ों को बनाने वाला निजी डेवलपर का योगदान शेष 60 प्रतिशत राशि स्वयं जुटाता है। जिसमें से कुछ हिस्सा इक्विटी और बाकी बैंक ऋण के रूप में होता है। परियोजना पूरी होने पर सरकार निजी डेवलपर को उसकी निवेश राशि और ब्याज का भुगतान एक तय अवधि में छमाही या सालाना किस्तों में करती है। एचएएम परियोजनाओं में टोल वसूलने की जिम्मेदारी सरकार या संबंधित प्राधिकरण की होती है, निजी कंपनी का इसमें सीधा जोखिम नहीं होता।