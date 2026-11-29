कलेक्टर ने निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए कार्य की अपेक्षित धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की एवं कार्य में गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो तथा निर्धारित गुणवत्ता के साथ कार्य को समय-सीमा में पूर्ण किया जाए, ताकि नवीन प्लांट का उपयोग शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

इसके उपरांत बबरिया पहुंचकर अमृत 2.0 योजना अंतर्गत नवीन जलावर्धन योजना के प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की स्थिति देखी एवं संबंधित अधिकारियों से कार्य की प्रगति, पूर्णता की समय-सीमा एवं आगामी कार्ययोजना की जानकारी ली। उन्होंने जलावर्धन योजना के कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि शहरवासियों को बेहतर एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति का लाभ मिल सके।