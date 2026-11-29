गुणवत्ता परीक्षण और सीमावर्ती चेकपोस्टों पर विशेष निगरानी

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप ही धान का उपार्जन किया जाए और गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया में पूरी सावधानी बरती जाए। जिले की सीमाओं पर स्थापित चेकपोस्टों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिले के बाहर से धान लाकर समर्थन मूल्य पर उपार्जन केन्द्रों में बिक्री किए जाने की किसी भी संभावना को प्रभावी रूप से रोका जाए। इसके लिए चेकपोस्टों पर धान से संबंधित वाहनों की जांच, आवक एवं परिवहन की निगरानी तथा आवश्यक सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपार्जन कार्य के दौरान किसानों को केन्द्र पर अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े तथा खरीदी से लेकर तौल, गुणवत्ता परीक्षण, परिवहन और भंडारण तक प्रत्येक चरण व्यवस्थित एवं पारदर्शी हो। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए 1 दिसंबर से उपार्जन कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अंजली शाह, अपर कलेक्टर नीलमणी अग्निहोत्री सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।