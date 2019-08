सीकर में विवाद के बाद माकपा का आंदोलन शुरू, कॉलेज व कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात

सीकर।

Rajasthan Student Union Election 2019 : सीकर के राजकीय कन्या कॉलेज ( Results of Govt Girls College Sikar ) में छात्रसंघ चुनाव परिणाम को लेकर उपजे विवाद के बाद कॉलेज ( Controversy in Sikar for Recounting of Votes in Girls College ) के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। विवाद के बाद पूर्व विधायक अमराराम की अगुवाई में माकपा ने आंदोलन शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कलेक्ट्रेट पर कूच करने की योजना है। माकपा के दो विधायक भी सीकर पहुंचेंगे। इधर, एसएफआई ने चेताया है कि अगर परिणाम मे गड़बड़ी हुई तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। छात्राओं पर लाठीचार्ज के बाद अमराराम ने आपात बैठक बुलाई है। जिसमें बड़े आंदोलन का निर्णय लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि विवाद के बीच देर रात तक परिणाम जारी हो सकते है।

बता दें कि शहर में कन्या कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए एसएफआई के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतर आए। इसी बीच पुलिस ने एसएफआई छात्र-छात्राओं पर जमकर लाठीचार्ज किया। जिसमें कई घायल हो गए। पुलिस की पिटाई में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष नवदीप की दोनों टांगे टूट गई। जिसे गंभीर हालत में एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय में परिणाम में धांधली हुई है। जिसकी सूचना मिलते ही एसएफआई के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतर आए। पुलिस ने रोकना चाहा तो वह धरने पर बैठ गए।

इसके बाद कार्यकर्ता कलेक्टर से मिलने कलेक्टे्रट पहुंचे। यहां भी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बाद में छात्र वापस कॉलेज की तरफ आने लगे। इसी दौरान कल्याण सर्किल पर तैनात पुलिस जाब्ते ने उन्हें खदेडऩा शुरू किया। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए एसएफआई कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों को जमकर खदेड़ा। पुलिस ने जाट बोर्डिंग छात्रावास और ढाका भवन में घुसकर भी सर्मथकों को बाहर निकाला और डंडे बरसाते हुए गाड़ी में डालकर ले गई।

