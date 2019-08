सीकर में लाठीचार्ज के दूसरे दिन तनावपूर्ण माहौल, वज्र वाहन सहित STF व RAC का भारी जाब्ता तैनात

Tension in Sikar After Lathicharge on SFI Students : शहर में बुधवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय में परिणाम में धांधली को लेकर उपजे विवाद के दौरान छात्र-छात्राओं पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को एसएफआई सहित कई संगठन कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। वज्र वाहन सहित एसटीएफ और आरएएसी के काफी संख्या में जवानों की तैनाती ( Heavy Police Force in Sikar ) की गई है।